Uniós pénzek: nagyon jó hír érkezett Brüsszelből

Az Európai Bizottság, az uniós állami támogatási szabályok alapján, jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) számára nyújtott kétmilliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót – tájékoztatott a brüsszeli testület hétfőn.

Az uniós bizottság közleménye szerint a magyar intézkedés célja, hogy a Magyar Fejlesztési Bank képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban, mint például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város- és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás.