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European flags in front of the Berlaymont building, headquarters of the European commission in Brussels.
Nyitókép: Jorisvo/Getty Images

Uniós pénzek: nagyon jó hír érkezett Brüsszelből

Infostart / MTI

Az EU jóváhagyta a Magyar Fejlesztési Bank számára előirányzott kétmilliárd eurós magyar állami tőkeinjekciót.

Az Európai Bizottság, az uniós állami támogatási szabályok alapján, jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) számára nyújtott kétmilliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót – tájékoztatott a brüsszeli testület hétfőn.

Az uniós bizottság közleménye szerint a magyar intézkedés célja, hogy a Magyar Fejlesztési Bank képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban, mint például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város- és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás.

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