Washingtoni légi katasztrófa: valószínűleg nincs túlélő

Az American Airlines légitársaság közlése szerint 60 utas és 4 fős legénység tartózkodott az utasszállító repülőgépen, amely a folyó felett összeütközött egy három embert szállító katonai helikopterrel.

A szerencsétlenül járt utasszállító, az AA 5342-es járat a Kansas állambeli Wichita felől tartott Washingtonba, és éppen leszálláshoz készülődött a Ronald Reagan repülőtérre, amikor a Potomac folyó felett, mintegy 600 méterre a leszállópályától összeütközött egy gyakorló repülést végző, Blackhawk típusú katonai helikopterrel.

A két jármű a folyó viszonylag sekély vízébe zuhant mintegy 125 méteres magasságból.

