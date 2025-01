Megszólalt az amerikai hadsereg az utasszállítóval ütköző helikopterről

Mint ismert, helyi idő szerint szerda este kilenc óra körül az American Airlines légitársaság leszálláshoz készülő Bombardier CRJ700 típusú, Wichitából érkező utasszállító repülője összetütközött egy Black Hawk katonai helikopterre, mindkét jármű a washingtoni Ronald Reagan Nemzeti Repülőtér melletti Potomac folyóba zuhant. Az utasszállítón 60 utas és 4 fős legénység tartózkodott, a helikopteren háromfős személyzet.

Az InfoRádióban nyilatkozó szakértő felvetette a katonai helikopter pilótájának felelősségét, ahogy a légiirányítás lehetséges hibáját is.

Túlélőkről nincs hír, valószínűleg senki sem menekült meg. Az első holttesteket már kiemelték és azonosították, a mentésben mintegy 300 fő vesz részt. John Donnelly, a Columbia kerületi tűzoltóság vezetője beszámolt a munkálatok állásáról:

A Fox News azt írta, a hadsereg tájékoztatása szerint az amerikai hadsereg UH-60-as Black Hawk helikoptere „kiképzési küldetést teljesített”. A jármű a Bravo Company helyőrség 12. repülőzászlóaljához tartozott, a Davison katonai repülőtéren állomásozott a Virginia állambeli Fort Belvoirban. Az esetet az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA), az Amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség (NTSB), valamint az Egyesült Államok Hadserege fogja kivizsgálni.

Sean Duffy közlekedési miniszter elmondta, hogy a katonai helikopter egy megszokott útvonalon repült, aki a környéken él, gyakran látja ezeket a katonai járműveket itt. Ugyancsak a szokásos útvonalon készült a landolásra a Bombardier utasszállító.

