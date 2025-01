Légi katasztrófa Washingtonban: „A repülőgép pilótái jó eséllyel vétlenek”, mondja a szakértő

Szerda éjszaka Washington légterében összeütközött egy utasszállító repülő és egy katonai helikopter. Az első hírek szerint találtak túlélőket, a frissített információkban nem említenek túlélőket, tehát a halottak száma jelentős lehet, mivel az utasszállítón 60 utas volt 4 fős személyzettel, a gyakorlatozó katonai helikopteren (Blackhawk) hárman lehettek. A járművek a Potomac folyóba zuhantak.

Az InfoRádióban szerda reggel Pető György repülési szakértő elmondta, a repülőgép pilótái jó eséllyel vétlenek, a Ronald Reagan repülőtér „eléggé frekventált”, folyamatosan jönnek a leszálló gépek, ezt a kivilágított gépet oldalról kapta el a helikopter.

Hozzátette, gyakori itt a katonai gépek jelenléte, gyakorlatozása, ezért feltehető, hogy a helikopter „oldalán” lehetett a hiba, ezt korrigálni a repülőgépet vezetők már nem tudták, egy percre voltak a leszállástól, előre koncentráltak a leszállásra és a műszerekre, a berepülő tárgyakat egyrészt nem látják, de nem is tudnának velük mit kezdeni.

Pető György rámutatott, kockázatot hordoz, hogy több reptér van egymás közelében, ezért a helikopter pilótáin kívül a légi irányítás felelősségét is felvetette.

Hogy már most le lehet-e vonni tanulságokat, arról azt mondta, az eset politikai vizsgálatának le kell folynia, ezért kérdés, mikor lesz ebből „valamilyen megfejtés”, de megerősítette: a helikopter oldalán hibázhattak.

The FAA confirms tonight’s collision near DCA involved #AA5342 and a US military H60. The helicopter was not broadcasting ADS-B data. The last received ADS-B position from the CRJ was at 01:48 UTC.



AA5342 was en route from Wichita to Washington (DCA) and was on final approach… pic.twitter.com/2NT3LGCAlq