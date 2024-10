Nemkívánatos személy lett Ukrajnában az ENSZ-főtitkár

Volodimir Zelenszkij egy ideig nem szeretné Ukrajnában fogadni az ENSZ-főtitkárát. Az ukrán elnök néhány hete hívta meg béketervezete bemutatására António Guterrest, ő azonban bokros teendőire hivatkozva nem élt a lehetőséggel. Most csütörtökön mégis megjelent az oroszországi Kazanyban a BRICS-csúcson. Egy olyan rendezvényen, amit Vlagyimir Putyin szervezett a saját szövetségeseinek, hogy bebizonyítsa: nem szigetelődött el a külvilágtól.

António Guterres az ENSZ világnapja alkalmából írt posztjában kezdett magyarázkodásba: „Az ENSZ alapokmányát, a nemzetközi jogot és a közgyűlés akaratát tiszteletben tartva kell békét teremteni Ukrajnában” – idézi szavait az Euronews, hozzátéve: csakhogy ez a jelenlegi jogi környezetben elképzelhetetlen Moszkva és szövetségeseinek ellenállása miatt.

We need peace in Ukraine. A just peace in line with the UN Charter, international law and General Assembly resolutions. Today is #UNDay. On this day, of all days, we must reaffirm and reinforce our commitment, everywhere, to uphold the values of the UN Charter.