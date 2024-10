A Hezbollah filléres drónokkal játszotta ki a méregdrága Vaskupola rendszert

A lassú, kicsi és viszonylag olcsón előállítható drónok okozzák most a legnagyobb fejfájást az izraeli hadsereg vezetőinek - írja a BBC. A négy halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő, vasárnapi légicsapás volt Izrael eddigi történetében a legsúlyosabb drón támadás. De vajon mennyire alkalmas a zsidó állam méregdrága légvédelmi rendszere arra, hogy elpusztítsa ezeket a viszonylag primitív fegyvereket - teszi fel a kérdést a brit média cég.

A Binjamina város melletti laktanyát ért támadás helyszínére látogató izraeli védelmi miniszter sietett bejelenteni, hogy jelentős lépéseket tettek a légelhárítás megerősítésére és azt ígérte, nem lesz több ehhez hasonló dróncsapás. Ellenben Joáv Galant nem részletezte milyen intézkedésekről van szó, és csak azt hangoztatta, hogy a Vaskupola rendszer azért jól működött, a támadó rakéták 90 százalékát elpusztította. Viszont a Goláni dandár kiképző központjára nem rakétával, hanem drónnal támadtak a Hezbollah fegyveresei. Méghozzá kettővel, amelyek közül egyet ugyan lelőtt a légvédelem, de a másik elérte a célját, és este hétkor becsapódott a laktanya ebédlőjébe, pont akkor, amikor a katonák vacsoráztak.

Már az is kiderült, hogy a síita szélsőségesek nagy valószínűséggel iráni gyártású, Zijad 107 típusú drónokat használtak. A robotok Libanonból indulva a tenger felől közelítették meg Izraelt. Mindkettőt időben fel is fedezték és az egyiket le is lőtték, ám a másik egyszer csak eltűnt a radarokról. A kezelők azt gondolták, hogy vagy azt is sikerült megsemmisíteni, vagy magától lezuhanhatott, mindenesetre már nem jelent veszélyt. Ezért nem is keresték tovább és riadót sem rendeltek el.

Persze az izraeli légvédelmet nem ilyen robotok, hanem a magasból érkező rakéták, vagy tüzérségi gránátok ellen tervezték. A szinte primitív repülőszerkezet viszont egészen alacsonyra ereszkedett és így a radarok már nem láthatták. Sokan úgy gondolják, hogy a Hezbollahnak szerencséje volt, de a BBC által megkérdezett Sarit Zehani szerint a terroristák ezt pontosan így akarták végrehajtani. Az izraeli Alma Research Institute munkatársa kifejezetten az ország északi részét érő támadásokat elemzi. Mint mondta, a Hezbollah már régóta próbálkozik azzal, miként tudná kicselezni az izraeli légvédelmet. A szakértő, aki maga is alig kilenc kilométernyire lakik a libanoni határtól a lakása erkélyéről nézte végig a támadást.

???? Hezbollah attacked Israel with a “new generation drone” [sic], local media reported.



It broke through the air defense system and hit the military gathering place. As of now, it is known about 67 wounded, many seriously. pic.twitter.com/Got5C9Nid9