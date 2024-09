Fölöttébb személyes hangvételű nyilatkozatot tett Katalin hercegnő – videó

A Kensington-palota – Vilmos és Katalin londoni hivatala – által közzétett háromperces videóüzenetében Katalin úgy fogalmaz: nem is talál szavakat annak kifejezésére, hogy mekkora megkönnyebbülés számára a kezeléssorozat befejeződése.

Hozzáteszi ugyanakkor: az elmúlt kilenc hónap hihetetlenül nehéz időszak volt az egész család számára, és megmutatta, hogy az élet egy pillanat alatt megváltozhat. Hozzátette: most arra összpontosítja figyelmét, hogy rákbetegsége ne térjen vissza. Katalin hangsúlyozta azt is, hogy jóllehet a kemoterápiás kezelés véget ért, hosszú út vezet gyógyulásáig és teljes felépüléséig.

A message from Catherine, The Princess of Wales



As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.



The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL