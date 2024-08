Turisták kedvelt helyein is hetek óta tombolnak a lángok - drámai videó

Hetek óta tombolnak a lángok a turisták körében népszerű Jasper Nemzeti Parkban is, amely emiatt továbbra sem látogatható. A Sziklás-hegységben elterülő nemzeti parkban több mint 33 ezer hektár területet érint a tűzvész.

Az alábbi bejegyzést augusztus 18-án készítették, az erdőtűz kitörése óta eltelt 28. napon.

Ezen pedig az látszik, hogy a régió tekintélyes részét füst borítja. Híradások szerint a füst számos nyugat-kanadai városban levegőminőségi gondokat okoz.

Az azonos nevű Jasper településen több hétig tartó ideiglenes kitelepítés után múlt pénteken térhettek vissza az emberek az otthonaikba. Számos épületet és járművet elpusztított a tűz, teljes lakónegyedek váltak a lángok martalékává. Drámai felvételeken örökítették meg a helyzetet. Az egyik helyi lakos arról beszél, hogy még a helyi lakosok számára is szinte felismerhetetlenekké váltak egyes részek.

Tavaly Kanadában soha korábban nem tapasztalt mértékű pusztítást okoztak az erdőtüzek, és szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás miatt még a tüzek gyakoribbak és hevesebbek lesznek.

Az alábbi térképen az látszik, hogy hamarosan az Egyesült Királyság légterébe érhetnek a kanadai tűz által a levegőbe került anyagok.

What happens in #Canada doesn’t stay in Canada. #UK skies are about to get covered with aerosols from North American #climate fires. Forecasts show smoke being driven by the #Jetstream over the Atlantic to #Ireland and the UK from tomorrow onwards. Get your mask ready. pic.twitter.com/fSXKol1ZCh