Újabb súlyos veszteség érte az orosz légierőt Ukrajnában

A világhálón megjelent értesülések szerint az ukrán légvédelem lőhette le az oroszok két újabb elveszett harci repülőjét. Egy Szu-34-es bombázóról és egy Szu-35-ös vadászgépről van szó, amelyeket az Azovi-tenger felett ért rakétatalálat. Az alábbi videó az egyik gép lezuhanásának helyszínén készült.

