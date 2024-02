Kitűzték az orosz zászlót az elfoglalt avgyijivkai üzemre – videó

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az avgyijivkai üzem adminisztratív épületeire már az orosz zászlót is kitűzték, az ukrán alegységek pedig folytatják a visszavonulást a létesítménytől.

Donyeck északi elővárosa, Avgyijivka bevételéről szombat este tett jelentést Vlagyimir Putyin orosz elnöknek Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter. Gyenyisz Pusilin, a Donyecki Népköztársaság vezetője a Rosszija 24 hírtelevíziónak hétfőn kijelentette: Avgyijivkában több ukrán katona is megadta magát, konkrét számokat azonban nem közölt ezzel kapcsolatban. Mint fogalmazott, bizonyítékok vannak rá, hogy az ukrán erők háborús bűncselekményeket követtek el a civil lakosság ellen a városban.

Szergej Rudszkoj vezérezredes, az orosz fegyveres erők vezérkara fő műveleti igazgatóságának vezetője, a vezérkari főnök első helyettese a Krasznaja Zvezda című katonai lapban hétfőn megjelent nyilatkozatában közölte: az ukrán hadsereg „ellentámadásának összeomlása és az ország gazdaságának válsága ellenére” még mindig megőrizte harci képességét az aktív műveletek folytatására.

„A jövőben a Nyugat nagyszabású katonai támogatása esetén nem zárható ki egy újabb ellentámadási kísérlet”

– tette hozzá az orosz vezérezredes.

?? Russian Flags are Flying Over Avdiivka Coke and Chemical Plant



The 1st Donetsk Army Corps of the Russian Armed Forces raised the Russian flag over one of the buildings of the Avdiivka Coke and Chemical Plant, a former fortress of Azov Battalion fighters.



Thousands of… pic.twitter.com/urVapwzB6n