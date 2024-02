A vérés ostrom után megszólalt Vlagyimir Putyin, döbbenetesek az ukrán veszteségek

Vlagyimir Putyin a Kremlben meghallgatta Szergej Sojgu védelmi miniszter jelentését Avgyijivka elfoglalásáról. Az elnök gratulált katonáinknak és harcosainknak egy ilyen fontos győzelemhez, egy ilyen sikerhez - idézte Peszkovot a TASZSZ, amelyet az Index ismertett.

Szergej Sojgu szombaton arról tájékoztatta az orosz elnököt, hogy Andrej Mordvicsev vezérezredes parancsnoksága alatt teljes mértékben ellenőrzés alá vonta a „Donyecki Népköztársaságban” lévő Avgyijivka városát, amely az ukrán fegyveres erők erős védelmi csomópontját jelentette.

A védelmi minisztérium közleménye szerint

„Az orosz csapatok folyamatos tüzelése alatt az ukrán fegyvereseknek csak egyes, elszórtan elhelyezkedő alakulatai tudták sietve elhagyni Avgyijivkát, elhagyva közben a fegyvereket és a katonai felszerelést.” – közölte az orosz védelmi minisztérium.

Coming out of Avdiivka... ???

-I don't know if we'll make it, the ring is shrinking!

-While I'm still alive! Love you and kisses!#Avdiivka #UkrainianArmy #UkraineRussianWar #Ukraine️ pic.twitter.com/lLq1qDdtOE