Irán egyre nyiltabban fenyeget Izraelt - videó

A gyakorlaton az Ománi-öbölből és több szárazföldi bázisról indítottak el közepes hatótávolságú Fateh és Emad rakétákat olyan iráni sivatagi célpontok ellen, amelyek éppen olyan távolságban vannak - 1200 kilométer -, mint például az izraeli Palmahim légitámaszpont.

Az IRNA hírügynökség videófelvételt is közzétett kedden a rakéták indításáról, amihez részben a tengeri támaszponttá átalakított konténerhajót, a Sahíd Madávit használták fel.

Iran's IRGC test-fired long-range ballistic missiles from the Martyr Mahdavi navy ship.



New Emad, Haj Qassem, and Khaybar-Shekan missiles were launched from the navy ship, resulting in the destruction of a simulated Zionist military air base. pic.twitter.com/bkX1RcWVyj