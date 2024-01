Észak-Korea szintet lépett a fegyverkezésben

Phenjanban hivatalosan közölték, hogy a hét végén új, hiperszonikus fegyverrel felszerelt, szilárd hajtóanyagú közepes hatótávolságú rakétát próbáltak ki.

A próbalövészet célja a hajtóművek és a hiperszonikus eszköz manőverező képességének ellenőrzése volt. A rakéta fejlettebb változata volt a közepes hatótávolságú csapásokra szánt korábbi fegyvereknek - számolt be róla az észak-koreai állami hírügynökség (KCNA), amely sikeresnek minősítette a kísérletet.

North Korea successfully tested a hypersonic missile with a maneuverable warhead, as reported by the Korean Central News Agency, following a prior ballistic missile launch into the Sea of Japan.#NorthKorea #Japan #JapanNews pic.twitter.com/dkUKW4IRuU