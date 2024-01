Észak-Korea háborút akar - videó

"Ha Dél-Korea megpróbálja bevetni a fegyveres erőket a KNDK ellen vagy fenyegeti a szuverenitását és biztonságát, és lehetőség adódik rá, habozás nélkül megsemmisítjük Dél-Koreát úgy, hogy minden kézzelfogható eszközt és erőt mozgósítunk" - mondta Kim a KCNA észak-koreai állami hírügynökség szerint.

A "dél-koreai klán" a legfőbb ellenségünk, ezért a KNDK-nak az ellenséges állammal fenntartott kapcsolataiban mindenekelőtt prioritásként kell kezelnie az önvédelmi képességek és az atomháborús elrettentő katonai erők megerősítését - jelentette ki Kim, hozzátéve, hogy nem fog egyoldalú háborút indítani, ugyanakkor nincs szándékában elkerülni a háborút.

Mindeközben Kim hétfőn és kedden hadianyag-gyárakban tett látogatást, és elégedettségét fejezte ki, amiért az üzemek új típusú fegyvereket és felszereléseket fejlesztettek, és elrendelte, hogy szigorúbban fokozzák az ország háborús felkészültségét - közölte a KCNA.

Kim korábban, az év végi párttalálkozón kijelentette, hogy a Korea-közi kapcsolat két egymással ellenséges nemzet kapcsolata, és

A fenyegetések hatására a szöuli vezetés páncélos egységeket vezényelt a két Korea közti határ közelébe.

?????‼️Footage of the transfer of K1A2 tanks, K200A1 infantry fighting vehicles, K30 Biho self-propelled guns and other equipment of the South Korean army towards the 38th parallel.



The transfer comes against the backdrop of an aggravation of the situation on the Korean… pic.twitter.com/QFHFIfsqEc