Németország búcsúzik a Császártól – így emlékezik Franz Beckenbauerre a sportvilág

Frank-Walter Steinmeier Németország nagykövetének nevezte Franz Beckenbauert. A német államfő szerint nem csak játékosként, hanem edzőként és menedzserként is futballtörténelmet írt. "Valószínűleg senki nem volt olyan hatással a német labdarúgásra, mint ő" – fogalmazott az elnök, aki nem csupán Beckenbauer játékfilozófiáját és vezetési stílusát emelte ki, emlékeztetett társadalmi elkötelezettségére is, utalva arra, hogy alapítványával fogyatékkal élőket, betegeket, illetve önhibájukon kívül segítségre rászorulókat támogatott.

Olaf Scholz kancellár szerint nem véletlenül volt ő a Császár sokak számára. Több generációnak példakép volt, aki hiányozni fog – fogalmazott a kancellár.

Weltmeister als Spieler und Trainer: Franz Beckenbauer war einer der größten Fußballer in Deutschland und für viele „der Kaiser“ - auch, weil er über Generationen für den deutschen Fußball begeistert hat. Er wird uns fehlen. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und Freunden. pic.twitter.com/hSEWFfYk7R — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 8, 2024

Markus Söder bajor miniszterelnök Bajorország nagyköveteként méltatta a müncheni születésű Beckenbauert. "Még világszárként sem felejtette el származását, és mindig alázatos maradt" – hangoztatta a bajor tartományi vezető.

Búcsúztak tőle korábbi játékostársak és a német labdarúgás jelenlegi sztárjai, csak úgy, mint a a Német Labdarúgó Szövetség (DFB) vezetői. A korábbi kilencvenszeres válogatott, többszörös szövetségi kapitány, a Német Labdarúgó Szövetség (DFB) jelenlegi sportigazgatója, Rudi Völler szerint Beckenbauer halálával a német futball legnagyobb egyéniségé veszítette el. Völler tagja volt annak a válogatottnak, amely Beckenbauer irányításával 1990-ben világbajnoki címet szerzett.

A szövetség elnöke, Bernd Neuendorf hangsúlyozta, hogy Franz Beckenbauer a világ egyik legnagyobb labdarúgója volt, aki könnyedségével, eleganciájával mércét állított.

A korábbi játékostársak sorában búcsúzott tőle egykori csapata, a Bayern München jelenlegi tiszteletbeli elnöke, Uli Hoeness is: a klub valaha volt legnagyobb játékosának, egyben legnagyobb egyéniségének nevezte őt. "Barát volt, egyedülálló társ és ajándék valamennyiünknek" – fogalmazott.

Beckenbauerre emlékeztek a müncheni klub korábbi és jelenlegi sztárjai, köztük Lothar Matthäus, aki az1990-ben Beckenbauer által irányított, világbajnoki címet szerző német válogatott kapitánya volt. Thomas Müller, a klub egyik meghatározó játékosa az egyesület történetének egyik legkiválóbb labdarúgójának nevezte őt.

"Soha nem felejtjük el, amit Franz Beckenbauer a német labdarúgásért tett"

– hangsúlyozta Müller.

Einer der großartigsten Fußballer der Vereinsgeschichte des @FCBayern hat uns leider verlassen. ?

Ruhe in Frieden, Kaiser Franz.

Wir werden nie vergessen, was du für den Fußball in Deutschland geleistet hast. #RIP #kaiser https://t.co/rvUOxCzaH7 — Thomas Müller (@esmuellert_) January 8, 2024

A világ ma egyik legkiemelkedőbb játékosának tartott argentin Lionel Messi az Instagramon búcsúzott Beckenbauertől. A ZDF emlékeztetett arra, hogy 2014-ben egy interjúban épp Franz Beckenbauer nyilatkozott úgy, hogy Lionel Messi a világ legjobb játékosa.

Very sorry to hear that Franz Beckenbauer has died. One of the absolute greats of our game. Der Kaiser was the most beautiful of footballers who won it all with grace and charm. RIP. — Gary Lineker (@GaryLineker) January 8, 2024

Az angol futball korábbi sztárja, Gary Lineker az X-en búcsúzott Beckenbauertől, akit a sportág egyik legkiemelkedőbb személyiségének nevezett.