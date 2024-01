Majdnem öt kilométert zuhant, mégis működőképes maradt egy iPhone

Tökéletesen működőképes állapotban találtak rá egy iPhone-ra, ami, ha minden igaz, az Alaska Airlines egyik Boeing repülőgépéről esett ki, közel 4900 méteres magasságból - írja az Interesting Egngineering cikke alapján a 24.hu.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a társaság Boeing 737 Max 9-típusú repülőgépe Portlandből szállt fel helyi idő szerint délután 5 óra körül, kicsivel később azonban kényszerleszállást hajtott végre, mivel törzsének egy része kiszakadt. A járat már 4,8 kilométernél is magasabban járt, amikor a műszaki hiba történt, a 171 utas és a 6 fős személyzet sértetlenül átvészelte az esetet. Azóta már az előzetes vizsgálatok eredménye is megvan, jó pár rendellenességet találtak.

Mindezek után egy játéktervező, Seanathan Bates a portlandi Barnes Roadon sétált, amikor megpillantott egy iPhone-t a fűben. A készülék repülőgép üzemmódban volt, ám pont elegendő töltöttség volt rajta ahhoz, hogy utánanézzen, ki lehet a tulajdonos. A repülő- és a poggyászjegy alapján pedig kiderült, hogy az említett repülő egyik utasáé a készülék, tehát a telefon egy több kilométeres zuhanást élt túl.

Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!



When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet? pic.twitter.com/CObMikpuFd