Hihetetlen részletek: egy különleges alkatrész miatt szakadt ki az Alaska Airlines gépének az oldala

Még pénteken történt kis híján súlyos katasztrófához vezető légi baleset az Egyesült Államokban. Az Alaska Airlines Portlandból a kaliforniai Ontarióba tartó járatán tíz perccel a felszállás után hatalmas lyuk keletkezett a Boeing 737 MAX 9 típusú repülőgép bal oldalán. Amint arról az Infostart is beszámolt, mivel azonnal lecsökkent a nyomás az utastérben, a pilóták vészjelzést adtak le, és kényszerleszállást hajtottak végre Portlandban. A fedélzeten 171 utas és hatfős személyzet tartózkodott, mindenki túlélte a balesetet, csak kisebb sérülések történtek.

Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) elnöke, Jennifer Hormendy közölte, a kiszakadt rész valójában egy használaton kívüli vészkijárati nyílás, amelyet csak a gép egyes konfigurációjában kellett kiépíteni, de az Alaska Airlines gépén nem volt használatban, a helyre egy 27 kilogramm súlyú panelt szereltek be, ez szakadt ki a helyéről mintegy ötezer méteres magasságban.

Mint kiderült, ez a géptípus különböző utasszámmal működtethető, és akár 220 utas szállítására is képes, ezért szükséges a törzs szárny mögötti részén a mindkét oldalon egy-egy extra vészkijárat. Az ennél kevesebb, legfeljebb 189 férőhelyre tanúsított MAX 9-esek esetében ezeket a vészkijáratokat deaktiválják, a helyükre egy fixen rögzített elem kerül, amelyen nincs zárszerkezet, belülről nem is látható az ajtónyílás. Mivel az Alaska Airlines gépén csak 178 utas fért el, ezért ebben az esetben is ezt a megoldást alkalmazták, de ez nem újdonság, mert az előd Boeing 737-900 Next Genaration típuson is ezt használták, valamint a cargogépek feleslegessé váló vészkijáratait is hasonlóan zárják le.

A hirtelen fellépő nyomáskülönbség óriási katasztrófához vezethetett volna, de szerencsés körülmény volt, hogy a baleset még nem a teljes repülési magasságon (de már több ezer méter magasan) történt – ott a hirtelen dekompresszió jóval erősebb lett volna, és könnyen "kiszippanthatta" volna az utasokat, de akár a gép szerkezetét is károsíthatta volna –, valamint az is, hogy éppen a kiszakadó "álajtó" melletti két ülés üres volt az egyébként majdnem teljes kihasználtsággal közlekedő járaton.

Szerencsés túlélők

A BBC szerint a legközelebb egy fiatal fiú ült a keletkező lyukhoz, róla még az ingét is lerántotta a huzat, de nem szenvedett súlyos sérülést, viszont jó néhány mobiltelefon, ruhadarab távozott a nyíláson, a legfrissebb hírek szerint egy iPhone-t meg is találtak a földön, ráadásul működőképes is maradt. Jennifer Hormendyt azt is szerencsés körülményként említette, hogy a felszállási szakaszban még érvényben volt a biztonsági övek becsatolására vonatkozó figyelmeztetés, ez is életeket menthetett.

A nyomáskülönbség erejét így is jelzi, hogy a keletkező légáramlat feltépte a pilótafülke ajtaját is, és kiszippantotta az első tiszt fejhallgatóját, valamint a kezében lévő repülési itinert.

Az NTSB elnöke vasárnap már azt jelentette be, hogy megtalálták a kiszakadt ajtót egy portlandi tanár házának udvarán, ez jelentősen segítheti az ügyben elrendelt széleskörű vizsgálatot. Homendy ugyanakkor jelezte, hogy a pilótafülkében folytatott beszélgetés törlődött a hangrögzítőről, mert azt a berendezés kétóránként felülírja…

Két hónap alatt három hibajelzés

Kiderült az is, hogy a balesetet szenvedett gépen – amely vadonatúj volt, csak tavaly november 11-én állt forgalomba – háromszor bejelzett már az automatikus nyomáskiegyenlítés hibajelzője, először december 7-én, majd a baleset előtt közvetlenül, január 3-án és január 4-én is. Ezt a pilóták jelezték is a szerelőknek, akik azonban a járművet átvizsgálva egyszer sem találták meg a hiba okát, ezért a légitársaság elrendelte, hogy a hosszabb távú, tenger feletti repüléseken nem vehet részt a repülő. Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy a hibajelzésnek van-e köze a balesethez, a szakértők azonban valószínűsítik, hogy a hibajelzések már azt mutatták, hogy az utaskabinból korábban is szökött már a levegő.

A Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) szombaton elrendelte 171 Boeing MAX 9 típusú repülőgép ideiglenes repülési tilalmát, amelyekbe ugyanezt az ajtópanelt szerelték be, és mindaddig repülési tilalom alatt marad, amíg a szabályozó hatóság meg nem győződik a biztonságukról. Az Alaska Airlaines közölte, az FAA és a Boeing értesítésére vár, hogy a szükséges ellenőrzéseket elvégezhesse.

Az európai légügyi hatóság is átvette az amerikai tiltást, de ez nem érinti a kontinens repülőforgalmát, mivel Európában ezt a konfigurációt nem használja egyik légitársaság sem.

Dün @AlaskaAir’e ait @Boeing 737 MAX9’un havada acil çıkış kapısının patlaması sonrası, @faa tüm operatörlerin acilen uçakları kontrol etmesi için direktif yayınladı. Her uçak, 4-8 saat arası süren bir kontrolden geçecek. @TK_TR de filosundaki 5 uçağı kontrol için yere indirdi. pic.twitter.com/XwGPd9lGCx — BoardingInfo (@boardinginfo) January 7, 2024

Az Alaska Airlines vasárnap 170, hétfőn pedig további 60 járatot törölt, és közölte, hogy a repülési tilalom miatt az utazási fennakadások várhatóan legalább a hét közepéig eltartanak. Az Egyesült Államok egyik legnagyobb légitársasága, a United Airlines 79 MAX 9 típusú gépét kénytelen nélkülözni, a cég vasárnap 230 járatot, a tervezett indulások 8 százalékát törölte.

A Boeing 737 MAX a gyártó elátkozott sorozata, mert ugyanez a változat szenvedett súlyos balesetet 2018-ban és 2019-ben, az egyik Indonéziában, a másik Etiópiában, a két katasztrófában 346 ember vesztette az életét. Akkor a repülőgép irányítási rendszerében találtak hibát a szakemberek, egy jó ideig ezért kényszerült földre a típus.