Még a legkorszerűbb orosz harckocsival is elbánnak az ukrán drónok - videó

A világhálón megjelent videót az ukrán 47. gépesített dandár készítette. Egy támadásra induló orosz T-90M-et, egy úgynevezett FPV drónnal találtak el. Ezeket a robotokat egy virtuális valóság (VR) szemüveg segítségével úgy irányítja a kezelője, mintha egy repülőgépben ülő pilóta lenne. Ezzel módszerrel sokkal jobban lehet uralni a drónt, és ami a legfontosabb egyszerűbb a célok azonosítása és eltalálása is.

Az alábbi videó egy ilyen FPV drónos támadásról készült, a felvételt egy másik, a közelben ólálkodó robot készítette.

5-step instruction for the occupiers in Ukraine.



Step 1. Bring the T-90M "Breakthrough" to the frontline positions.

Step 2. "Catch" the FPV drone with your tank.

Step 3. The FPV drone hits and damages the tank.

Step 4. Escape from the tank and leave it to burn out.

Step 5.…