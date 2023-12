Biztonságpolitikai szakértő: a német rendőrség jól felkészült a lehetséges terrorcselekményekre

A német rendőrszakszervezet elnöke zavargásokra és erőszakra számít szilveszterkor, és azt mondta, hogy a politikusok nem tudják megakadályozni a várható zűrzavart. Berlinben az elmúlt évtizedek legnagyobb szilveszteri rendőrségi akciójára kerül sor az év végén – tette hozzá a fővárosi rendőrkapitány.

„Figyelembe kell venni, hogy meglehetősen sok olyan radikális személy tartózkodik Németországban, akik az előző években érkeztek az országba, és mivel radikalizálódtak, elképzelhető, hogy terrorcselekményt hajtanak végre” – mondta az InfoRádióban Kis-Benedek József a német rendőrség felkészültségéről.

A biztonságpolitikai szakértő elmondása alapján jelenleg körülbelül 480 olyan személyt tart nyilván a német rendőrség, akiknél felmerülhet terrorcselekmény elkövetésének gyanúja. Mint jelezte, ezen nyilvántartott személyek fele szabadlábon van, mert nincs konkrét bizonyíték arra vonatkozóan, hogy tettek is volna valamit.

Hozzátette:

igen nagy készenlét van jelenleg Németországban; ez azt jelenti, hogy a nyílt rendőri jelenlét mellett civil ruhás nyomozók is jelen vannak a rendezvényhelyszíneken.

Kis-Benedek József azt is megemlítette, hogy az eseményekhez azt is számításba kell venni, hogy az izraeli–gázai háború miatt újabb személyek radikalizálódhatnak, azaz akár a Hamászhoz, akár a Hezbollahhoz tartozók is merényletet kísérelhetnek meg. Ezen kívül az Iszlám Államtól is érkezett figyelmeztetés, miszerint szélsőségeseik több városban is terrorcselekményekre készülnek, ezekre a hatóságoknak fel kellett készülnie. Mint mondta, ismeretes például, hogy karácsony előtt teljesen lezárták a kölni dómot terrorfenyegetés miatt, ide a hívek csak istentiszteletkor, szigorú ellenőrzések mellett léphetnek be.

A karácsonyi vásárok kapcsán a szakértő elmondta, Németországban körülbelül 2500 ilyen ünnepi vásár van, ezekre külön figyelmet szentelnek a hatóságok. Ezekhez jönnek még a szilveszteri rendezvények, amik hasonlóan nagy tömegeket mozgatnak meg, és amiket szintén külön figyelnek.

Összességében az a szakértő véleménye, hogy a német rendőrség jól felkészült.

Kis-Benedek József Bécset és Madridot említette még, ahol a rendőrség komolyan készül az eshetőségekre. Hozzátette, hogy nagyon konkrét, egyértelmű jelzés nem érkezett készülő merénylettel kapcsolatban, ettől függetlenül egyetlen európai nagyváros rendőrsége sem engedheti meg magának, hogy ne legyen készenlétben, ne hozzanak szigorú óvintézkedéseket vagy ne kísérjék figyelemmel a radikalizálódott személyeket.