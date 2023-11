Tízezrek ünnepelték Varsóban a lengyel államiság visszaszerzését

Több tízezren ünnepelték szombaton Varsóban a legfontosabb lengyel állami ünnepet, a függetlenség napját a nemzeti körök által hagyományosan megtartott meneten, amelyet idén a nemzeti himnuszra utaló "Nincs még veszve Lengyelország" mottóval rendeztek meg.

Az onet.pl német tulajdonú lengyelországi hírportál 70-90 ezerre, Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester, a második legnagyobb parlamenti pártnak, a Polgári Platformnak az alelnöke pedig 40 ezerre becsülte a részvevők számát.

Az ebből az alkalomból a nemzeti körök által hagyományosan megtartott menet résztvevői nemzeti zászlók tömege alatt, hazafias jelszavakat hangoztatva vonultak át a belvárosi Poniatowski hídon a Visztula túlsó partjára, a Nemzeti Stadionhoz, amelyben koncerttel zárult az ünnepség.

Today Poland celebrates Independence Day



On November 11, #Poland celebrates Independence Day. 105 years ago in 1918, Poland regained its independence after 123 years of partition.



Today, tens of thousands of people with Polish flags and red flares came out in the center of the… pic.twitter.com/soBLUU5M9a