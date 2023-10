Az oroszok megint lecsaptak Harkivra - videó

Oleh Szinyehubov, a régió kormányzója Telegramon azt közölte, az áldozatok a posta dolgozói voltak és hozzátette, hogy a sebesültek közül hét ember állapota súlyos.

A rendőrség részéről elmondták, a dolgozóknak nem volt idejük bemenekülni az óvóhelyre, a légvédelmi szirénák ugyanis csak alig néhány pillanattal a rakéták becsapódása előtt szólaltak meg.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videót is megosztott a közösségi médiában a támadásról, mely, mint azt hangsúlyozta, polgári létesítményt ért.

Kharkiv region. A Russian missile struck a post terminal. Ordinary civilian object. Unfortunately, there are killed. My condolences to all of their close ones!



As of now, it is known that at least 13 people were injured. First responders and all services are working on the spot.… pic.twitter.com/gN94DOIJtL