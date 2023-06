Több halottja és sok sebesültje van a Kramatorszk elleni orosz rakétacsapásnak - videó

Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter Telegram-oldalán az ukrán tárcavezető arról számolt be, hogy két rakéta csapódott be a város területén. Hozzátette, hogy a sebesültek között egy gyerek is van.

Nem sokkal korábban Pavlo Kirilenko, Donyeck megye kormányzója az ukrán televíziónak nyilatkozva közölte, hogy a két rakéta Kramatorszk belvárosának egy éttermekkel teli, forgalmas részét találta el a késő délutáni órákban.

The Russian army has launched two missile attacks on the city of #Kramatorsk in Donetsk region, the head of the Ukrainian presidential office, Andriy Yermak, has said.



One missile hit a restaurant in the central part of the city, the second hit a restaurant in the village of… pic.twitter.com/oy3q8vWL7e