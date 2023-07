A kramatorszki étterem bombázásának 13. áldozata egy fiatal ukrán írónő

A PEN írószövetség ukrán tagszervezete szerint az orvosok mindent megtettek annak érdekében, hogy megmentsék az írónő életét, de nem jártak sikerrel - írja a Sky News.

Emberjogi aktivisták szerint a kramatorszki étterem bombázása háborús bűncselekmény.

Kramatorszk ukrán ellenőrzés alatt áll, de nagyon közel van az oroszok kontrollálta terület határához.

Amelinát Dnyipróban kezelték, de még pénteken belehalt sérüléseibe a PEN Ukrajna szerint.

"Nagy fájdalommal tudatjuk, hogy Viktoria Amelina írónő szíve július 1-jén megállt. Utolsó napjaiban családja és barátai mellette voltak" - áll a közleményben.

Tavaly ő hozta nyilvánosságra Volodimir Vakulenko gyermekíró naplóját. A fiút nem sokkal az invázió után az orosz csapatok elraboltak, majd megölték Izjum városában. Amelina első angol nyelvű nem fikciós kötete, a War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War (A háború és az igazság naplója: nők a háborúban - a szerk.) még megjelenés előtt áll.

It's me in this picture.

I'm a Ukrainian writer. I have portraits of great Ukrainian poets on my bag. I look like I should be taking pictures of books, art, and my little son. But I document Russia's war crimes and listen to the sound of shelling, not poems. Why? #StopRussiaNow pic.twitter.com/R50RqacXSZ