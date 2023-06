Órákon belül művelet indulhat a Wagner ellen, hétfőn Moszkvában munkaszünet lesz

Töretlenül haladnak a Wagner harcosai az orosz főváros felé, a megerősített hírek szerint már mintegy 360 kilométerre vannak, Lipeck tartományban, a meg nem erősített hírek szerint pedig jóval északabbra is elértek már, alig 2 órára lehetnek az első fegyveresek Moszkvától.

A Reuters most arról ír, hogy Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere felszólította a lakosságot, hogy tartózkodjon a Moszkván kívülre történő utazástól, amennyire csak lehetséges, mert terrorellenes műveletet hirdettek, és szerinte a helyzet "nehéz".

Szobjanyin a Telegramon azt is bejelentette, hogy a hétfői nap - néhány kivételtől eltekintve - "munkaszüneti nap" lesz a "kockázatok minimalizálása érdekében".

Moszkvában, valamint Moszkva és Voronyezs megyében

terrorizmusellenes műveleti állapotot hirdettek ki.

Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet (Roszkomnadzor) kilátásba helyezte az internetszolgáltatás lekapcsolásának lehetőségét ezekben a régiókban. A hatóság közölte, hogy a VK közösségi portálon blokkoltatta a Wagner profilját, azzal az indokkal, hogy a csoport lázadást szított.

Az orosz főváros utcáin a jelentések szerint fokozott biztonsági jelenlét van, és a Vörös teret fémkordonokkal zárták el. A helyi médiában fotók jelentek meg gépfegyverrel felszerelt kisebb rendőri csoportokról, amelyek állásokat foglalnak el Moszkva külvárosában.

A The Moscow Times egy Kremlhez közeli forrástól azt az információt kapta, hogy az elkövetkező órákban elrendelhetik a műveletet a Wagner csoport Moszkva felé tartó konvojának - ahogy Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér nevezi, az "igazságmenetnek" - a felszámolására.

A névtelenséget kérő forrás szerint "a Wagner estig Moszkvába érhet. Ha a hatóságok ezt meg akarják akadályozni, akkor a következő órákban végre kell hajtaniuk ezt a műveletet".

The Kremlin may order an operation to eliminate the Wagner Group's so-called "march of justice" toward Moscow in the coming hours, a source close to the Kremlin told The Moscow Times.https://t.co/SFord1XC2f