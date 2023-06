Gátrobbantás: Nova Kahovkát elérte az áradás - videók

Elérte az ár Nova Kahovka települést, miután "az ukrán hadsereg csapásai lerombolták a kahovkai vízi erőművet" - jelentette ki Vlagyimir Leontyjev, a város orosz hatóságok által kinevezett polgármestere kedden a Rosszija 1 tévécsatornának.

Nova Kahovkában rendkívüli állapotot vezettek be. Leontyjev azt mondta, hogy a város elleni ukrán tüzérségi csapások a Dnyeper jobb partjáról a nap folyamán is folytatódtak. A "terrorcselekményekért" a kijevi hatóságokat tette felelőssé és azokat, "akik őket irányítják".

Nova Kahovkában tíz méterig, Dnyiprjanyban nyolc méterig, Korsunkában pedig 5,3 méterig emelkedett a vízszint, és ez az állapot szakemberek szerint körülbelül 72 órán át tarthat.

A kahovkai vízerőműtől lefelé 14 települést áraszthat el a folyó, a területen mintegy 22 ezer ember él. Herszon megye ukrán ellenőrzés alatt maradt részén a RIA Novosztyi hírügynökség szerint nyolc települést áraszt el a víz.

The entire administrative square in Nova Kakhovka is flooded out now, water from the dam breach continues to steadily rise. https://t.co/AFzhxaQzy6 pic.twitter.com/PJcHpl3rA9 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2023

A polgármester fő feladatként a lakosság elszállítását és az áramütés lehetőségének kizárását nevezte meg. Mint mondta, ennek érdekében lekapcsolták a folyam alsóbb szakaszán fekvő települések áramellátását. Úgy vélekedett, hogy

az erőművet helyreállítani már nem lehet, csak teljes újjáépítéséről lehet szó.

A rendkívüli helyzetek orosz minisztériuma arra figyelmeztette Herszon megye part menti területeinek lakóit, hogy a vízszint hirtelen megemelkedhet a gátrendszer egy részének megsemmisítése miatt. A tárca szerint katasztrofális áradás léphet fel Nova Kahovka, Hola Prisztany és Aleski város körzetében.

A lakosokat felszólították

a legszükségesebb személyes tárgyak, iratok, valamint

három napra elegendő élelmiszer és ivóvíz összekészítésére, valamint

a gáz és a víz elzárására.

Ukrajna terroristaállamnak nevezte Oroszországot az ENSZ hágai székhelyű Nemzetközi Bírósága (ICJ) meghallgatásán a Nova Kahovka-i víztározó gátja elleni robbantásos támadás miatt. A L'essentiel című francia nyelvű luxembourgi hírportál azt írta, az ICJ négynapos meghallgatást kezdett kedden azon ukrán-orosz ügyben, amelyet Kijev a kelet-ukrajnai szakadárok orosz támogatása és a megszállt Krím ukrán lakóival való rossz bánásmód miatt indított. Anton Korinevics, az ukrán külügyminisztérium nemzetközi jogi osztályának igazgatója, az ukrán fegyveres erők jelentésére hivatkozva emlékeztetett: az orosz erők kedd hajnalban felrobbantották a dél-ukrajnai Herszon megyében lévő, jelenleg orosz ellenőrzés alatt álló Nova Kahovka víztározójának gátját a Dnyeper folyón.

A kahovkai vízerőmű elleni támadás miatt civileket kell evakuálni a térségből, és súlyos ökológiai kár fenyeget - hívta fel a figyelmet. "Oroszország tettei egy terroristaállam, egy agresszor tettei" - fogalmazott a diplomata, majd hozzátette: Oroszország nem tudja legyőzni Ukrajnát a csatatéren, ezért a polgári infrastruktúrát veszi célba, hogy megpróbálja behódoltatni az országot.

Korinevics továbbá arra hívta fel a figyelmet, hogy a gátrobbantás veszélyezteti a zaporizzsjai atomerőmű biztonságát is.

NATO- és EU-reakciók Jens Stoltenberg NATO-főtitkár Twitter-üzenetében "felháborító tettnek" nevezte az civilek ezreinek életét veszélyeztető gátrobbantást, ami - mint írta - ismét megmutatta Oroszország háborújának brutalitását.

Charles Michel, az Európai Tanács elnökét a Twitteren közzétett üzenete szerint megdöbbentette a Nova Kahovka gátja elleni "példátlan" támadás. A polgári infrastruktúra lerombolása egyértelműen háborús bűnnek minősül, Oroszországot és segítőit pedig felelősségre kell vonni - jelentette ki

Az orosz vélemény

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy Ukrajna "szándékos diverziót" hajtott végre az erőmű ellen, ami potenciálisan több tízezer ember számára járhat nagyon súlyos következményekkel. Hangsúlyozta, hogy Moszkva határozottan visszautasítja az ukrán vezetés vádját, miszerint köze lenne a létesítmény elleni rakétacsapáshoz, és hangsúlyozta, hogy a felelősség a történtekért a "kijevi rezsimet" terheli. Közölte, hogy Vlagyimir Putyin elnök folyamatos tájékoztatást kap a helyzetről.

Vlagyimir Szaldo, Herszon megye Moszkva által kinevezett ügyvezető kormányzója a Telegram-csatornáján azzal vádolta meg Kijevet, hogy a vízi erőmű lövetésével a régió élelmiszerbiztonságát akarja aláásni, és igyekszik elterelni a fegyelmet az ukrán ellentámadás "kudarcáról". Úgy vélekedett, hogy a bal parton nem lesz szükség evakuálásra, noha a helyi hatóságok felkészültek erre, és kifejezte meggyőződését, hogy az orosz hadsereg a történtek dacára képes lesz megvédeni állásait.

Szergej Akszjonov, a 2014-ben elcsatolt Krím vezetője a Telegram-csatornáján azt írta, hogy a kahovkai vízerőmű tönkretétele miatt nem fenyeget árvíz a félszigeten, de fennáll a veszélye annak, hogy az Észak-krími Csatorna vízmennyisége megcsappan. Hangsúlyozta, hogy az ivóvízkészletek több mint elegendőek, a hatóságok azon dolgoznak, hogy minimalizálják a csatorna vízveszteségét.

A zaporizzsjai atomerőmű részéről kiadott tájékoztatás szerint

a vízszint csökkenése nem jelent veszélyt a nukleáris biztonságra, a létesítmény ugyanis más forrásból biztosítja vízszükségleteit.

A biztonsági szolgálatokra hivatkozva orosz hírügynökségek éjszaka jelentették, hogy az ukrán tüzérség hétfő este lerombolta a kahovkai vízierőmű felső részét. A beszámolók szerint a csapást feltehetően az Vilha típusú, ukrán gyártmányú sorozatvetőkkel hajtották végre. A gáton lévő zsilipek egy része megsemmisült, aminek következtében "szabályozatlan vízleeresztés kezdődött", de maga a gát nem sérült meg.

Pulling the flooding model from the article here- https://t.co/Ba7dnG0idg pic.twitter.com/psohRrM5jc — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2023

A kahovkai a többlépcsős Dnyeper vízerőmű-rendszer hatodik, alsó és utolsó foka. Az erőmű Nova Kahovkától 5 kilométerre található. A létesítményt és a várost az orosz hadsereg már a "különleges hadművelet" kezdetekor ellenőrzése alá vonta, az ukrán tüzérség azóta folyamatosan támadásokat intéz ellene.

A RIA Novosztyi hírügynökség emlékeztetett rá, hogy az orosz küldöttség az ENSZ Biztonsági Tanácsában októberben köröztetett állásfoglalásában sürgette, hogy a világszervezet politikai döntéshozó testülete akadályozza meg az ukrán hadsereg által célzottan támadott gát és az erőmű lerombolását. Az RBK orosz gazdasági lap felidézte, hogy az erőműnél május 7-én ellenőrzött vízleeresztésbe kezdtek, hogy elkerüljék a gátszakadást.

A víztározó Herszon és Zaporizzsja megye orosz megszállás alá került részén, valamint az ukrán ellenőrzés alatt maradt Dnyipropetrovszk megye területén található.