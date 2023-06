Mégsem akkora a baj a kahovkai gátnál az oroszok szerint - videókon, ahogy ömlik a víz

A Nova Kahovka-i vízerőművet ellátó víztározó gátja sértetlen, nem történt katasztrófa, magának az erőműnek egy része azonban megsemmisült ukrán találatok következtében - jelentette ki Vlagyimir Leontyjev, Nova Kahovka városnak az orosz hatóságok által kinevezett polgármestere kedden a Szolovjov Live médiacsatornán.

A Kahovka vízierőmű gátja 30 méter magas és 3,2 kilométer hosszú. 1956-ban épült a Dnyipro folyón, Herszon közelében. Ahogy arról az Infostart is beszámolt, kedd hajnalban robbanások történtek, videók szerint a gát egy része megsérülhetett.

Leontyjev a károkról elmondta, hogy

A polgármester úgy ítélte meg, hogy a városban nincs szükség evakuálásra.

"Hajnali kettőkor több találat érte a vízerőmű felső részét, ahol a zsilipek vannak, ahol közvetlenül a kapucsapok vannak, az a rész megsemmisült" - mondta Leonytjev a RIA Novosztyi hírügynökségnek.

A létesítmény megsérülése orosz hírügynökségek szerint fennakadásokat okozhat a 2014-ben elcsatolt Krím félsziget vízellátásában és a zaporizzsjai nukleáris erőmű működésében.

Orosz nyilatkozatok szerint nincs ok aggodalomra. Andrej Alekszejenko, Herszon megye orosz ellenőrzés alatt álló részének kormányfője a Telegramon azt írta, hogy a Dnyeper folyó part menti területein a helyzetet a hatóságok kézben tartják. Leszögezte, hogy az emberek életét nem fenyegeti veszély, a rendkívüli helyzetek minisztériumának munkatársai ellenőrzik a folyó vízszintjét. Szükség esetén a hatóságok készen állnak a folyóparti falvak lakóinak evakuálására, és buszokat készítettek elő.

Another video of the destroyed dam in Nova Kakhovka. It is not yet clear if there was an explosion or missile arrival. pic.twitter.com/gEZP9Y02by

A kahovkai a többlépcsős Dnyeper vízerőmű-rendszer hatodik, alsó és utolsó foka. Az erőmű Nova Kahovkától 5 kilométerre található. Az RBK orosz gazdasági lap szerint május 7-én a erőműnél ellenőrzött vízlebocsátásba kezdtek, hogy elkerüljék a gátszakadást.

Units of the National Police and the State Emergency Service of the Kherson oblast were alerted to alert and evacuate the civilian population from potential flooding zones on the right bank of the Dnipro River.

Namely: the villages of Mykolaivka, Olhivka, Lyovo, Tyaginka,… pic.twitter.com/Vc1zs7Ad9G