A brit Védelmi Minisztérium arról számolt be, hogy egyes helyi orosz tisztviselők valószínűleg félre értik a háborúval kapcsolatos szigorú intézkedéseket. Például azt, hogy tilos a kék-sárga ukrán nemzeti színek nyilvános megjelenítése.

Londoni értesülések szerint egy szociális munkást azért vettek őrizetben mert kék és sárga színű kabátban ment dolgozni. Az orosz nemzeti gárda egyes túlbuzgó tagjai pedig letartóztattak egy 22 éves férfit a Szentpétervár melletti Volhovban, mert kitűzte az orosz légierő kék-sárga zászlóját.

Brit vélemény szerint mindez arra utal:

hogy miként kellene megfelelniük a moszkvai vezetés elvárásainak.

Ugyanakkor a paranoiás apparatcsikok intézkedéseit váratlan helyről érte bírálat: az ultranacionalista, háborúpárti Liberális Demokrata Párt jelvénye ugyanis kék alapon sárga színű.

