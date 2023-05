Zelenszkij: amit most az oroszok műveltek, az színtiszta terror – videó

Az ukrán államfő rámutatott arra, hogy a polgári létesítmények elleni szándékos támadás ellentétes az 1949. évi genfi egyezménnyel. Szavai szerint az „orosz terroristák ismét kimutatták embertelenségüket”. Hozzátette, hogy a rakétatámadás következményeinek felszámolása és az áldozatok mentése a helyszínen folytatódik.

Az államfő közzétett egy videófelvételt is, amelyen egy lerombolt épület látható, fölötte sűrű füsttel.

Szerhij Liszak, Dnyipropetrovszk megye kormányzója a Telegram közösségi oldalon arról tájékoztatott, hogy az orosz támadás károkat okozott az orvosi rendelőintézeten kívül egy magángazdaságban, két vállalkozás létesítményeiben és egy benzinkútban, utóbbinál egy helyi lakos megsebesült. Közlése szerint az ukrán légvédelmi erők öt orosz robotrepülőgépet és hat iráni gyártmányú, Sahíd típusú önmegsemmisítő drónt semlegesítettek a régió légterében.

Another ?? missile attack, another crime against humanity as such. The buildings of a psychological clinic and a veterinary clinic in the city of Dnipro were destroyed. As of now, one person was killed and 15 were wounded. The shelling aftermath is being eliminated and the… pic.twitter.com/D0bYBPByjn — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 26, 2023