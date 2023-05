Londonban tárgyal az ukrán elnök

Az ukrán államfő - aki az elmúlt időszakban több más nyugat-európai országban is megfordult - úgy fogalmazott, hogy Nagy-Britannia vezető szerepet tölt be Ukrajna hadszíntéri és légi kapacitásainak bővítésében, és "ez az együttműködés folytatódik ma".

"Találkozom barátommal, Rishivel" - tette hozzá az ukrán államfő Rishi Sunak brit miniszterelnökre utalva. Zelenszkij Twitter-bejegyzése szerint a felek tartalmas megbeszéléseket folytatnak négyszemközt, illetve a küldöttségek részvételével.

A BBC brit közszolgálati médiatársaságnak nyilatkozó londoni kormányforrások szerint ugyanakkor nem elsősorban tárgyalásról, hanem két órát nem meghaladó időtartamú, "udvariassági és összegző jellegű" látogatásról van szó.

London már a múlt héten bejelentette, hogy nagy hatótávolságú rakétákkal látja el az ukrán fegyveres erőket. Ben Wallace védelmi miniszter a londoni alsóház képviselőinek adott tájékoztatásában elmondta: Rishi Sunak miniszterelnökkel egyetértésben a brit védelmi tárca úgy döntött, hogy Storm Shadow típusú rakétákat szállít Ukrajnának.

A gyártó által szolgáltatott adatok szerint e fegyvertípus hatótávolsága 250 kilométer. Wallace ismertetése szerint e rakétatípus kizárólag hagyományos töltet szállítására alkalmas, nagy hatótávolságú precíziós eszköz, amely kiegészíti az Ukrajnának már korábban átadott hasonló fegyverek, köztük a HIMARS és a Harpoon rakéták nyújtotta védelmi képességeket.

A Bloomberg hírügynökség megjegyzi, hogy Volodimir Zelenszkij előzőleg Rómában Berlinben és Párizsban járt, hogy még több fegyvert kérjen a készülő nagy ukrán ellentámadáshoz.

