Az oroszok szerint az új brit rakétákkal támadták Luhanszkot az ukránok

Az orosz védelmi minisztérium szombati közleménye szerint ukrán harci gépek Nagy-Britanniától kapott nagy hatótávolságú Storm Shadow rakétákkal lőttek két ipari létesítményt Luhanszkban.

Nagy-Britannia csütörtökön jelentette be, hogy elkezdi a nagy hatótávolságú rakéták szállítását, amelyekkel Ukrajna messze a frontvonal mögött is csapást tud mérni az orosz csapatokra és az utánpótlást tároló raktáraikra.

Ben Wallace brit védelmi miniszter hangsúlyozta: a rakétákat arra használja Kijev, hogy visszaszorítsa a szuverén ukrán területet kezükben tartó orosz erőket. Ukrajna korábban garantálta, hogy erőik Oroszország nemzetközileg elfogadott határain belüli célpontokra nem mérnek velük csapást.

Az orosz védelmi tárca közleménye szerint a pénteken kilőtt rakéták egy vegyi és egy húsüzemet találtak el az Ukrajna keleti részén fekvő, oroszok által elfoglalt Luhanszkban.

Incoming reports about Ukraine using the Storm Shadow cruise missile for the first time today.



Something struck a factory in the city of Luhansk, more than 100 km away from the frontlines.



Many Russian soldiers are said to have been in the factory.https://t.co/lpuDTwYLsX — Visegrád 24 (@visegrad24) May 12, 2023