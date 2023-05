Ritka meteorit csapódott egy ház tetejébe, a hálószobában pattogott - fotók

A szoba parkettáján is lyukat ütött a meteorit, amely egy darabig még pattogott is - írja az NBC News. A New Jersey Főiskola szakemberei megállapították, hogy a 15x10 centiméteres méretű, körülbelül 2,2 kilogramm súlyú tárgy egy ritka kőmeteorit.

Erre a következtetésre vizuális vizsgálat, sűrűségmérések és pásztázó elektronmikroszkópos felvételek készítése után jutottak. Munkájukban Jerry Delaney, a Rutgers Egyetem és az Amerikai Természettudományi Múzeum nyugalmazott meteoritszakértője segítette őket.

"Az, hogy lehetőségünk nyílt a meteor vizsgálatára, ritka és izgalmas lehetőség volt nekem és a főiskola hallgatóinak, valamint a TCNJ fizikus hallgatóinak és professzorainak egy csoportja számára. Nagyon izgalmas, hogy kondrit meteoritra bukkantunk, ami kiváló állapotban van, és kézzel fogható bizonyítéka a tudomány által ismert, kis számú kondrithullás egyikének" - mondta Nathan Magee, az iskola fizika tanszékének vezetője. Ilyen nyomot hagyott a parkettán a meteorit

A házban élő család május nyolcadikén, hétfőn fél egykor találta meg a meteort, amely ekkor még meleg volt, feltehetően nem sokkal ez előtt csapódott be az épületbe. Senki sem sérült meg, és a házban sem esett nagy kár. A házat tulajdonló család egyik tagja, Suzy Kop azt mondja, először úgy hitték, valaki kővel dobta meg a házat, aztán rádöbbentek, hogy nem ez a helyzet. Családtagjai is eljöttek megnézni a követ, mellyel kapcsolatban az is felmerült, hogy esetleg radioaktív sugárzást bocsáthat ki magából, de nem ez volt a helyzet.

KAPCSOLÓDÓ Meteoritlázban égnek a kutatók és a maine-i lakosság Meteoresőt észleltek a hét végén az egyesült államokbeli Maine egy részén, az állam ásványtani múzeuma szerdán...

Nyitókép: Hopewell Township Police Department