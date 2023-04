Meteoritlázban égnek a kutatók és a maine-i lakosság

Darryl Pitt, a múzeum meteoritokkal foglalkozó csoportjának vezetője elmondta, hogy Maine állam egén a hétvégén megjelent nagyméretű tűzgömb nyomán a NASA amerikai űrkutatási hivatal tájékoztatása szerint meteoritok is hullottak a környékre.

Szemtanúk a meteorithullást kísérő hangrobbanásokról is beszámoltak.

Ez az első alkalom, hogy a radarok hullócsillagot észleltek Maine-ben - közölte a NASA.

Pitt emellett kiemelte:

Bár szakértők szerint semmi nem garantálja, hogy a környéken találnak többkilogrammos meteoritot, a NASA-radarelemzések alapján ugyanis 1,5 és 322 gramm közé teszik a lehullott meteoritok súlyát, de nem lehet kizárni azt sem, hogy nagyobb tömegű meteoritra bukkannak majd.

Museum offering $25K to whoever finds meteorite that fell to Earth over Maine https://t.co/ZOoLFBPkJV pic.twitter.com/epNntXRtAE — New York Post (@nypost) April 12, 2023