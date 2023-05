Ennél furcsább termék aligha készült a koronázás alkalmából

III. Károly király ujjain egy ideje már „csámcsog” a közvélemény. A május 6-án megkoronázott brit uralkodó ujjairól készült fotók először egy évtizede kezdtek mémesedni, amikor ő maga virsliszerűnek nevezte őket még 2012-ben.

A koronázási ünnepség kapcsán – a fentieket meglovagolva – egy elektronikus cigarettákat gyártó cég kiadott egy 10 egységből álló kollekciót, amit a király ujjairól mintáztak meg – számolt be a Metropol a Business Insiderre hivatkozva.

A gyártó a termékekkel igyekezett a brit kultúrát megidézni, amire a fantázianeveik is utalnak. A csomagokban találhatunk English Breakfast Tea, Coronation Chicken és a Victoria Sponge ízű e-cigit is.

„Az ízek új királyunkra utalnak, és olyan ételek ízvilágát adják vissza, amelyeket a britek a hosszú hétvégén a koronázási partikon fogyasztottak” – nyilatkozta Ben Johnson, a vállalat vezérigazgatója.

Just want to know which one of you did this ??https://t.co/M289duajri — Alice (@AliceVenard) May 5, 2023