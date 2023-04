Már új megszólítás dukál Kamillának

A Buckingham-palota első ízben használta a Kamilla királyné címet a király koronázására szóló meghívókon. A májusi koronázási ceremónia újabb részletei akkor kerültek napvilágra, amikor Joe Biden amerikai elnök kedden telefonon közölte a királlyal, hogy ő nem utazik el a koronázásra és az Egyesült Államokat a First Lady, Jill Biden képviseli.

Korábban olyan sajtóhírek jelentek meg, hogy Biden egészségi állapota nem teszi lehetővé az utazást. Ennek azonban ellentmond, hogy április második felében Észak-Írországba utazik a Nagypénteki Egyezmény aláírásának 25. évfordulójára.

A britek azonban érhetően a saját nagy ünnepükkel vannak elfoglalva. A május 6-i esemény további részleteit a hivatalos meghívókkal együtt kedd este hozták nyilvánosságra.

Kamillát II. Erzsébet királynő halála óta „Királyi hitves” néven emlegették – ez volt a tavaly elhunyt II. Erzsébet királynő kívánsága. Erzsébet akkor azt írta neki: „örök hálával gondolok a tőled kapott hűségre és szeretetre”.

Egy királyi forrás most azt mondta: „Akkor volt értelme az Erzsébet királynőtől való megkülönböztetés érdekében Őfelségét „Királyi hitvesnek” nevezni. Most a Kamilla királyné a megfelelő cím a Károly király mellé. A koronázás a megfelelő alkalom, hogy a Kamilla királyné címet hivatalos minőségben is használni kezdjék.

Így, a több mint kétezer vendégnek címzett meghívókon már Kamilla királynéként szerepel – írta a Sky News.

Az úgynevezett nyolc „díszvendég” között lesz a kilencéves György herceg, a király unokája. A Pages of Honour egy ünnepi cím, ami azzal jár, hogy részt kell venni állami eseményeken, de napi kötelezettséget nem jelent. A további page-ek között van Kamilla három fiú unokája is. Mind a nyolc page iskolásfiú és vagy közeli családi barát vagy rokonok gyerekei.

Károly és Kamilla húsvét vasárnap ünnepli 18. házassági évfordulóját, és az évek során a Diana hercegnőtől elvált Károly második hitvese belenőtt a szerepébe. A közelmúltbeli németországi állami látogatáson már királynőként üdvözölték.

A koronázási meghívókat újrahasznosított kartonpapírral nyomtatják, és vadon élő állatok és virágok képeivel díszítik – a terv Andrew Jamieson – a Művész Munkások Céhének tagja – munkája. A céhnek tiszteletbeli tagja a király.

A terveket a Zöld Ember, a brit folklór egy ősi alakja ihlette, amely a tavaszt és az újjászületést jelképezi.

A meghívók kapcsán a Buckingham palota nem szólt a „Nagy Fehér elefántról” – azaz az utóbbi hónapok kínos témájáról: ott lesz-e a koronázáson Harry herceg, III. Károly kisebbik fia, akivel a memoárjában és a feleségével, Meghannal készült tévéműsorokban szereplő vádak miatt feszült a viszonya.

Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall