Így akadályozta meg II. Erzsébet tervét Károly: Kamilla és saját érdeke volt neki fontosabb

Károly azt akarta, hogy a Sun támogassa majd őt királyként, ezért ásta alá édesanyja terveit, holott Erzsébet személyesen fenyegette meg perrel a bulvárlapkiadót - írja a The Guardian.

Harry szerint ugyanakkor apjának hosszú távú stratégia járt a fejében, amikor közbeavatkozott és ezt megakadályozta. Azt akarta elérni, hogy a Sun majd pozitívan álljon hozzá nem csak saját trónra lépéséhez, de ahhoz is, hogy Kamillából királyné lesz.

Sussex hercege minderről abban a perben nyilatkozott, melyet Rupert Murdoch lapjai ellen indított telefonjának lehallgatása miatt. Az is kiderült, hogy a királyi család más tagjai megállapodást kötöttek Murdoch cégével arról, hogy hallgatnak telefonjaik meghackeléséről, cserébe bocsánatkérést és pénzt kapnak.

Harry szerint apja személyesen követelte, hogy ő is mondjon le igényeiről a 2019-ben indított perben.

"Behívtak a palotába és személyesen közölték velem, hogy ejtsem a pert, mert annak hatása van az egész királyi családra"

- fogalmazott Harry, aki szerint ez a követelés személyesen apja irányából érkezett. A herceg szerint a brit bulvársajtó a felelős mentális állapotáért, valamint azért, hogy több barátnőjével is megromlott a kapcsolata. Véleménye szerint a bulvár felelős a netes trollok tevékenységéért is, akik sok embert hajszolnak öngyilkosságba.

Szerinte a bulvár felelős azért is, hogy édesanyja, Diana rendőri felvezetés nélkül autózott általában: ez okozhatta 1997-ben bekövetkezett halálát is.

Harry még 2017-ben kezdett bele a perek előkészítésébe, amikor is elmondása szerint

Vilmos támogatta és azt javasolta neki, keresse meg "nagyit", azaz II. Erzsébetet és kérje az ő áldását is, amit meg is kapott.

A királyi család ügyvédeivel íratott ezután levelet Murdoch cégének, de az nem vállalta, hogy bocsánatot kér a hercegért, aki válaszul kitiltotta Murdoch lapjainak újságíróit esküvőjéről.

2018-ban II. Erzsébet titkára írt neki e-mailt, melyben az állt, a királynő is írt az ügyben Murdoch cégének.

"Őfelsége jóváhagyta a levelet, amely lényegében arról számolt be, hogy egyre nagyobb a frusztráció a válasz hiánya miatt, és bár megpróbáltunk ügyvédek bevonása nélkül megegyezni a kiadóval, újra kell gondolnunk az álláspontunkat, hacsak nem kapunk egy életképes javaslatot" - emlékezik vissza a herceg.

KAPCSOLÓDÓ Megalázó feltételekkel vehet részt Harry apja koronázásán Fellélegezhet Károly király... vagy mégsem? Fia, Harry herceg ott lesz a brit uralkodó koronázásán, de menye Meghan...

Végül azonban semmi sem történt, ami Harry szerint titkos megállapodásra utal. Murdoch cége nem volt hajlandó bocsánatot kérni, mivel azzal beismerték volna, hogy a News of the World mellett, ami a lehallgatási botrány miatt szűnt meg, a Sun is érintett volt abban: ez utóbbi tényét mindig következetesen tagadták. Harry herceg szerint ugyanakkor

a Sun is széles körben hallgatta le a királyi család tagjait.

Sussex hercege úgy véli, apja áll az ügy eltusolása mögött, az oka pedig az volt ennek, hogy Károly azt akarta: a Sun ne nehezítse meg Kamilla elfogadását a királyi család tagjaként s amikor majd trónra lép, őt és Kamillát is támogassák.

Nyitókép: MTI/AP/Reuters pool/Henry Nicholls