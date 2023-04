Kreml: nem fog megremegni a kezünk, ha atomfegyvert kell bevetni

Dmitrij Medvegyev egy rendezvényen arról beszélt, hogy Oroszország ellenségei alábecsülik Moszkva elszántságát.

A volt államfő és egykori miniszterelnök szerint a Kreml döntéshozóinak nem fog megremegni a kezük, ha atomcsapást kell elrendelniük. Nem ez az első eset, hogy az orosz politikus nukleáris fegyverek bevetésével fenyegetőzött.

⚡️#BREAKING Opponents of Russia should not underestimate the possibility of the use of nuclear weapons by Moscow, whose "hand will not waver" — Medvedev pic.twitter.com/t02wAX0VKG — War Monitor (@WarMonitors) April 25, 2023