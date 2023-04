Súlyos számok: kiderült, hány katonát küldhet Oroszország az ukrán frontra

A Haza Védelmezőinek Támogató Alapítványa egyik, bizalmas előadásának részleteit a Meg tudjuk magyarázni nevű Telegram-csatorna szivárogtatta ki. A prezentáció készítői úgy becsülték, hogy az orosz haderő hatvanöt százaléka, vagyis 750 ezer katona fog megfordulni az ukrajnai háborúban, és közülük legalább 16 ezren válnak majd hadirokkanttá.

Az alapítvány létrehozását februárban jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök, és az április 3-án megalakuló szervezet élére az unokahúgát állította. Anna Civileva leánykori neve Anna Putyina. Az ukrajnai harcok kitörését követően ő is felkerült a britek szankciós listájára mint a háború egyik lelkes támogatója. Anna Civileva, Vlagyimir Putyin unokahúga. Forrás:Twitter/Kot z wysp

A testület kuratóriumának elnöke Szergej Kirijenko, a Kreml adminisztrációjának helyettes vezetője. Az a feladatuk, hogy tizenegyezer szociális munkást toborozzanak és képezzenek ki a hadirokkantak segítésére. Úgy tervezik, egy-egy segítő negyven olyan családdal foglalkozna, amelyben súlyosan fogyatékos veterán él. Ilyen családból Oroszországban hivatalosan 445 ezret tartanak számon. Ugyanakkor egymillió-százhuszonötezer azoknak a családoknak a száma, amelyek tagjai között hadviselt, de nem rokkant veterán van.

Ha igaz, hogy Ukrajnában várhatóan 750 ezer orosz katona fog megfordulni, akkor ez azt jelenti, ez lesz az oroszok legnagyobb háborúja a második világháború óta. A tíz évig tartó afganisztáni konfliktusban ugyanis hatszázhúszezren vettek részt, a tizenkét évig húzódó két csecsen hadjáratban pedig hatszázezren. Ennek megfelelően az ukrajnai veszteségek is a legsúlyosabbak lehetnek. A hadirokkantak nemcsak az orosz társadalomnak jelentenek majd súlyos terhet, hanem a hadseregnek is, mivel számolni kell sok, jól képzett és tapasztalt tiszt vagy altiszt elvesztésével, akiket nehéz lesz majd pótolni.

1/ At least 750,000 Russians – equivalent to 65 percent of the entire Russian army – are expected to have served in the war in Ukraine, according to a leaked official document. At least 16,000 of them are forecast to have sustained disabling injuries. ⬇️ pic.twitter.com/42LrF8xjiz — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) April 18, 2023