Kutyát, macskát megenni? Nemet mond egy ázsiai ország

Az állatvédelmi törvény módosítása lehetővé tenné, hogy a kormány támogatást nyújtson azoknak a kutya- és macskahússal foglalkozó vállalkozásoknak, amelyek önként felhagynak ezzel az üzlettel vagy más vállalkozásba fognak.

Te Jong Ho, a törvénytervezetet benyújtó Népi Erő Pártja (PPP) képviselője hangsúlyozta, hogy a térségben, ahol 15 millió állattartó él, meg kell szakítani a kutya- és macskahús fogyasztásának szokását. A dél-koreai first lady, Kim Ko Hi szavaihoz csatlakozva hozzátette, hogy a parlamenti pártoknak és a kormánynak is vezető szerepet kell vállalniuk az állatok jogainak védelemében.

A first lady még egy nyáron adott interjújában szólított fel a kutyahús-fogyasztás befejezésére, és emlékeztetett, hogy a fejlett gazdaságú országok közül csak Dél-Koreában és Kínában esznek még mindig kutyahúst.

A dél-koreai ellenzéki Demokrata Párt egy politikusa csütörtökön szintén arról beszélt, hogy a kutyahús-fogyasztás betiltására vonatkozó külön törvény elfogadását és a kutyahús-iparban dolgozó emberek munkahelyváltásának támogatását tervezik.

Bár az utóbbi évtizedekben már Dél-Koreában is egyre kevesebben fogyasztanak kutyahúst, részben azért, mert a nemzetközi színtéren elítélik a hagyományt, a tradíció mellett kiállók szerint viszont nem lehet korlátozni azt a jogot, hogy az emberek szabadon választhassák meg, hogy mit esznek.