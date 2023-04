78 évesen, napszemüvegben, rokkantkártyával rabolt bankot az amerikai nő

Az akciót követően 25 ezer dolláros óvadékkal ül börtönben a 78 éves asszony, akinek nem most gyűlik meg először a hatóságokkal: rabolt már 1977-ben, és bankot is rabolt 2020-ban is. Az utóbbi bankrablásért kapott felfüggesztett büntetése 2021 novemberében járt le – írja a BBC.

A nő egy N95-maszkban, napszemüvegben és gumikesztyűben lépett be a bankba, ahol a pénztárosnak odacsúsztatott egy cetlit. Ezen az állt, hogy 13 ezer dollárt követel kis címletekben. A biztonsági kamerák felvételei szerint a pultot verve követelte a pénz mihamarabbi átadását, majd elhajtott Buick Enclavéjával, melyen jól látszik a mozgássérült jelzés. Hagyott egy búcsúüzenetet is:

"Köszönöm, bocsánat, nem akartam megijeszteni."

A helyi rendőrséget délután 15 óra 20 perckor értesítették folyamatban levő bankrablásról: az idős nőre autójában bukkantak rá. Bonnie Goochnak alkoholszaga volt, a pénz pedig autója padlóján hevert.

"Amikor a rendőrök közeledtek hozzá, kissé összezavarodtak... Egy kis idős hölgyet láttak. Nem voltunk benne biztosak, hogy a megfelelő embert kaptuk el" – mondta Tommy Wright, Pleasant Hill rendőrfőnöke a Kansas City Star helyi lapnak.

Wright szerint Goochnak nincs diagnosztizált betegsége, de életkora miatt a hivatal megpróbálja megállapítani, hogy a háttérben meghúzódó egészségügyi tényezők hozzájárulhattak-e az incidenshez.

Nyitókép: Pixabay