Magyarországi intézmény elleni szankciókat jelentett be az amerikai nagykövet

Budapesti sajtótájékoztatóján közölte David Pressman budapesti amerikai nagykövet, hogy a Magyarországon működő Nemzetközi Beruházási Bank három vezetője és maga az intézmény is felkerült az Egyesült Államok hivatalos szankciós listájára - derül ki az ATV tudósításából.

A szankciós listán tehát szerepel Nyikolaj Koszov bankelnök, Laszlóczki Imre magyar alelnök és Georgij Potapov, a bank kormányzótanácsának elnökhelyettese.

Pressman szólt még arról is, hogy Magyarországnak komolyan kell vennie Oroszország ukrajnai jelenlétét, ezt Amerika információkkal is segíti, felhívva a figyelmet arra, hogy Oroszország a szomszédos jelenlétet nyomásgyakorlásra is felhasználhatja. Közölte még, aggasztja a magyar és az orosz fél kapcsolata a háború árnyékában. Reményét fejezte ki, hogy a magyar kormány megérti a "kémbankkal" kapcsolatos aggodalmakat.

Mint ismert, a magyar-amerikai kapcsolatok jelenleg nem a legjobbak, Orbán Viktor miniszterelnök - a nevére utalva - "présembernek" nevezte a nagykövetet, illetve egyet nem értés alakult ki Budapest és Washington között a kettős adóztatás elkerülését szabályozó passzusok ügyében is.

Reagált a magyar kormány is:

