Meglepő felhívás, avagy mégis kap F-16-osokat Ukrajna?

Erről a Tanjug hírügynökség írt kedden az UNIAN ukrán hírportálra hivatkozva.

A politikus akkor közölte felhívását, amikor az ukrajnai Odessza város médiaközpontjában találkozott a dán ügyvezető védelmi miniszterrel, Troels Lund Poulsennel.

Reznyikov közölte: a felhívás azoknak a pilótáknak szól, akik képesek az F-16-os típusú harcigépek irányítására és hajlandóak részt venni a háborúban. "Nyitva áll előttük az ajtó" - mondta a tárcavezető.

