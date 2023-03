ENSZ: az emberek szenvednek, nincs vesztegetni való idő

Eddig a kért egymilliárd dollár 13 százaléka folyt be az ENSZ által létrehozott humanitárius alapba, amelyet a törökországi földrengés károsultjainak megsegítésére hirdettek meg – jelentette be Stéphane Dujarric ENSZ-szóvivő New Yorkban helyi idő szerint hétfőn.

A hozzájárulás állásáról az Anadolu török hírügynökség tudósítója kérdezte a szóvivőt.

A mintegy 5 millió túlélő 3 hónap időtartamra szóló megsegítését, a károsultak alapszükségleteinek biztosítását szolgáló alapra az ENSZ február 16-án tett közzé felhívást.

A pénz „lehetővé tenné a segélyszervezetek számára, hogy gyorsan növeljék a létfontosságú támogatást” – mondta akkor António Guterres, a világszervezet főtitkára. „Óriásiak az igények, az emberek szenvednek, és nincs vesztegetni való idő” – tette hozzá.

A február 6-i pusztító erejű földrengésnek a legfrissebb adatok szerint Törökországban 48 488 halálos áldozata volt. Közülük 6660 volt külföldi állampolgár, többségük szíriai.

A 7,7-es és 7,6-os erősségű földrengések több mint 13 millió embert érintettek 11 tartományban.

Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek