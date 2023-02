Aljakszandr Lukasenka: Fehéroroszország nem akar háborút, de kész megvédeni szuverenitását

Aljakszandr Lukasenka azt mondta: Lengyelország, Litvánia és Ukrajna területén az utóbbi napokban nem látták jelét olyan csapatösszevonásoknak, amelyekkel belerángathatnák Fehéroroszországot a konfliktusba. Hangsúlyozta: Minszk ezt pozitívan értékeli. Mindazonáltal készen állnak "nagyon komoly" választ adni egy esetleges külföldi agresszióra. Hozzátette: ezt világossá tették a kijevi, a londoni és a washingtoni vezetésnek is. "Remélem, lesz alkalmam álláspontunkat a franciáknak is értésére adni, végtére is nukleáris nagyhatalom" - tette hozzá.

"Isten őrizz, hogy Ukrajna felől agressziót hajtsanak végre Fehéroroszország ellen, mert akkor kénytelenek leszünk válaszolni" - idézte az SZB Belarusz Szevodnya című lap Lukasenkát, aki meggyőződését fejezte ki, hogy ebben az esetben számíthatnak majd a világközösség, különösen pedig Kína és Oroszország támogatására is.

Lukasenka beszélt az ukrajnai orosz hadműveletről is. Véleménye szerint a fegyveres konfliktus elkerülhetetlen volt.

Hozzátette, ha Moszkva nem veszi elejét a Nyugat tevékenységének Ukrajnában, az még súlyosabb következményekkel járt volna.

Kiemelte, hogy tudomása szerint Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtökön vagy pénteken beszédet mond, vagy bejelentést tesz az ukrajnai orosz hadművelet kapcsán. "Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ez a kínai politika részéről nem szokványos dolog. A kínaiak mindig gondosak és óvatosak. Nem ártják magukat olyan dolgokba, amelybe nem szükséges" - fogalmazott a fehérorosz elnök, aki szerint nagyon komoly következményei lennének, ha nem találna értő fülekre a kínai álláspont. Lengyelország kiutasította a fehérorosz katonai attasét A kiutasítás előzménye, hogy Minszk hétfőn kiutasította a Hrodna (Grodno) városában működő lengyel főkonzulátus két munkatársát és a lengyel határőrség egy összekötő tisztjét. A lépés válasz volt arra, hogy Lengyelország "komoly biztonsági államérdekre" hivatkozva felfüggesztette a forgalmat a Bobrowniki lengyel-fehérorosz közúti határátkelőn. Varsó így tiltakozott, amiért február 9-én, egy fehérorosz bíróság, nyolc év szigorított fegyházra ítélte Andrzej Poczobut a fehéroroszországi lengyel kisebbség egyik vezetőjét. A határlezárás és a másik ország fuvarozóinak mozgását érintő további intézkedések gyakorlatilag megbénították a tehergépkocsi-forgalmat a többi közúti határátkelőn is.

Nyitókép: MTI/EPA/Belta pool/Andrej Sztaszevics