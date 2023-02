EU-csúcs: Orbán Viktor a béketáborról posztolt

Magyarország továbbra is humanitárius és pénzügyi támogatást nyújt a Ukrajna számára – közölte Orbán Viktor miniszterelnök Twitter-üzenetében.

Az uniós tagországok vezetőinek csúcstalálkozóján résztvevő miniszterelnök azt írta: "Támogatjuk az azonnali tűzszünetet a további emberek halálának elkerülése érdekében. Magyarország a béketáborhoz tartozik!"

Important #EUCO today with President @ZelenskyyUA . Hungary will continue to provide humanitarian and financial support to ??. We support an immediate ceasefire in order to prevent the further loss of human lives. Hungary belongs to the peace camp! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 9, 2023