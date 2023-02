Bejelentés - Lemondtak a miniszterek az egyetemi kuratóriumokban betöltött pozíciójukról

2023.02.09. 10:35 Készül a 10. szankciós csomag. Milyen hatással járna ez Magyarországra nézve? Gulyás Gergely: a magyar miniszterelnök ott van a csúcson most is, előzőleg nem kommentálunk szanckióterveket, szankciókat csak egyhangúlag lehet elfogadni.

2023.02.09. 10:34 Magyarország "hibrid rezsim"? Erről beszélt Karácsony Gergely, és más, súlyos, brüsszeli kritikák is elhangoztak a napokban... Gulyás Gergely: össze-vissza beszélnek, az ilyen állításoknak jogi következményük kell, hogy legyen.

2023.02.09. 10:33 Kérdések... ...válaszok.

2023.02.09. 10:31 Friss - lemondások Gulyás Gergely: a kormányülés végén lemondott több miniszter az egyetemi kuratóriumokban betöltött tisztségéről február 15-ével. Aki nem válik meg pozíciójától, az a kormánytisztségétől kell, hogy megváljon. (Szijjártó Péter, Varga Judit, Lantos Csaba, Lázár János, Navracsics Tibor is érintett.)

2023.02.09. 10:30 EU-elvárások Gulyás Gergely: szeretnénk mielőbbi megállapodásra jutni Brüsszellel, észszerű kompromisszumokat kötni. Olyan egyezségekbe is belementünk, amelyek bár nem voltak észszerűek, de Magyarország érdekeit nem sértették. Sajnálatos, hogy ilyen helyzet alakult ki.

2023.02.09. 10:29 Háború Gulyás Gergely: felfoghatatlan pusztítást szenvedett el Ukrajna, az ENSZ-főtitkár által ismertetett álláspont teljes mértékben lefedi a magyar álláspontot. Magyarország továbbra is békepárti, a tűzszünetet és a béketárgyalásokat szorgalmazzuk minden fórumon. Minden módon segítjük Ukrajnát, ezt sokszor félremagyarázzák, sok a kritika a nyugati újságírók körében. Az orosz agressziót mindig is elítéltük, mindig is támogattuk Ukrajnát anyagilag, humanitárius eszközökkel. Fegyverrel továbbra sem támogatjuk Ukrajnát, ennek geostratégiai okai is vannak. A gazdasági károk, az infláció döntően az energiaárak következménye, emiatt is kell egy józan és racionális politika.

2023.02.09. 10:26 Vasút- és "buszvillamosítás" Gulyás Gergely: az évtized végéig támogatjuk a hidrogénmeghajtású buszok beszerzését, a vasút modernizálását.

2023.02.09. 10:25 Olajfinomítás új eszközzel Gulyás Gergely: a duna-menti finomítót átalakítjuk többféle kőolaj fogadására.

2023.02.09. 10:23 Energiastratégia 2030-ig Gulyás Gergely: a fejlesztéseket is folytatni kell, ehhez fontos, hogy legyen elegendő energia, erre egy 2030-ig terjedő stratégiát hallgatott meg a kormány Lantos miniszter úrtól. Kulcsszerepet kap a napenergia, ebbe fekteti majd a kormány az uniós támogatások hitel részét, hálózat- és digitális fejlesztést hajtunk végre, 1 millió okosmérőt szerelünk fel.

2023.02.09. 10:20 Gazdaság - "teljesítjük az ígéreteket" Gulyás Gergely: a háború és a szankciók ellenére teljesítettük a nyugdíjasoknak tett ígéretet, és az átlagos bérek emelkedése is infláció fölötti volt. A legutóbbi válságkezeléskor a Gyurcsány-kormány elvette a 13. havi nyugdíjat, az Orbán-kormány viszont visszaadta, és most 15 százalékos emelés történt, ami kiterjedt a 13. havi ellátásra is. Az idei év legfontosabb feladata, hogy az inflációt leszorítsuk, és ne engedjük recesszióba esni a gazdaságot, valamint megvédjük a munkahelyeket. A másfél százalékos növekedési becslés reális.

2023.02.09. 10:17 Földrengés - magyar részvétel a mentésben Gulyás Gergely: a pillanatnyi helyzet a fontos. A BM jelentését tudom ismertetni, a török hatóságok és civilek 110 ezer fős kutató-mentő személyzettel, 5500 géppel végzik a mentési munkálatokat, 50 ország 5700 mentőalakulata van a helyszínen, több magyar egység is a helyszínen van. Eddig 27 túlélőt mentettek ki a magyarok, és több tucat halottat is kiemeltek. Folyamatosan emelkedik a magyar mentők száma, magyar áldozatról és sérültről nem tudni, a helyszínen tartózkodó magyarok felvették a kapcsolatot a külképviseletekkel. Óráról órára növekszik a halottak száma, részvétünket fejezzük ki Törökországnak és a gyászoló családoknak.

2023.02.09. 10:16 Gulyás Gergely kezd a kihelyezett kormányülés eseményeiről Gulyás Gergely: Sopronbánfalván tartottuk a kihelyezett ülést, stratégiai kérdésekről is szó volt, időkorlát most nincs.

2023.02.09. 10:10 Kezdünk! Háromnapos stratégiai kormányülésen van túl a kormány, a soproni kihelyezett ülés idején ráadásul rendkívüli események is történtek; Törökországot és Szíriát gigantikus erejű földrengések rázták meg, több magyar mentőcsapat azonnal útnak indult, és a segítség más formái is a helyszínen vannak, kormányzati felajánlás is történt. A rendkívüli intézkedések mellett a csütörtök délelőtti Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő egyéb döntésekről is beszámol, amelyek a csütörtökön kezdődő EU-csúcshoz, az ukrajnai háborúhoz, a rezsivédelemhez, a gazdasági helyzethez, az infláció alakulásához, a korábbi családvédelmi intézkedésekhez, a brüsszeli szankciókhoz, az energiapolitikához és az uniós forrásokhoz kapcsolódnak. Tartson velünk, kezdünk!

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi