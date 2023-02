EU-csúcs: a forró migrációs témán kívül gazdasági ügyekben is döntések várhatók

Michel a kétnaposra tervezett, csütörtökön kezdődő brüsszeli csúcs meghívólevelében közölte: az uniós tagországok vezetőinek csúcstalálkozója középpontjában a migrációs helyzet és az arra adható uniós válaszok, valamint Oroszország Ukrajna elleni háborúja, illetve a konfliktus okozta gazdasági helyzet áttekintése szerepel.

Tájékoztatása szerint Oroszország csaknem egy éve tartó háborújával összefüggésben az Európai Tanács foglalkozni fog az Ukrajnának nyújtott EU-támogatás minden lehetséges formájával. A tanácsi elnök

reményét fejezte ki, hogy a találkozó alkalmat ad Ukrajna igazságos békére irányuló kezdeményezésének megvitatására,

amely - mint kiemelte - a megtámadott ország önállóságának és területi egységének teljes tiszteletben tartásán, Oroszország befagyasztott pénzeszközeinek lehetséges felhasználásán és az elszámoltathatóságon alapul.

Michel a gazdaságot érintő kérdésekkel kapcsolatban azt mondta, az EU-nak gondoskodnia kell arról, hogy a digitális és a zöld átállás terén továbbra is élen járjon a világban.

"Továbbra is vezető szerepet kívánunk betölteni az innováció és a nulla nettó kibocsátású technológiák bevezetése terén, és eltökélt szándékunk, hogy előmozdítsuk stratégiai szuverenitásunkat. Szeretném, ha további iránymutatást adnánk a gazdaságaink jólétének és versenyképességének megőrzésére irányuló rövid és hosszú távú stratégiánkhoz" - fogalmazott. Ez magában foglalja a szabályozási és beruházási környezet átalakítását, valamint annak megvitatását, hogy hol és hogyan lehet a legjobban biztosítani a kulcsfontosságú finanszírozást az egységes piac működésének megőrzése mellett.

Az Európai Tanács tagjai meg fogják vitatni a migrációs helyzetet alakulását is. Szavai szerint a migráció kezelése az egyik meghatározó közös feladat most az EU és tagállamai számára, és várhatóan a következő években is az lesz.

"A legtöbb migrációs útvonalon az illegális határátlépések növekvő számával és a már Európába érkezettek unión belüli mozgásával szembesülve közös, fenntartható, felelősségteljes és emberséges megoldást kell találnunk" - fogalmazott.

Charles Michel végezetül azt javasolta, hogy a tagállami vezetők összpontosítsanak főként a migráció külső dimenziójára, az külső fellépések megerősítésére, az uniós maradásra jogosulatlanok visszaküldésére, a visszafogadások hatékonyságának javítására, a külső határok jobb ellenőrzésére, valamint az emberkereskedelem és az embercsempészet elleni küzdelemre.

