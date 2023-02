Bendarzsevszkij Anton: a háború évfordulóján indulhat a nagy orosz támadás

Nagy a valószínűsége, hogy az orosz hadsereg február 24-én, vagyis az Ukrajna ellen indított támadás első évfordulóján újabb jelentős offenzívába kezd. Erről Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója beszélt kérdésünkre.

Oroszország elkezdte felhalmozni hadianyag tartalékait, de lassan befejeződik a több százezer besorozott katona kiképzés is, így nem alaptalanul aggódik Ukrajna amiatt, hogy a háború kitörésének első évfordulóján újabb nagyszabású támadásra kell készülnie – mondta Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója megkeresésünkre.

„Ha összehasonlítjuk a két ország méretét és lakosságát, akkor Oroszország előnyben van, de azt ne feledjük, hogy hadműveletek ukrán területen zajlanak, és Oroszországban hivatalosan nincs háború, hanem különleges katonai művelet van, és minden egyes újabb sorozásnak politikai kockázata van.

Ha Vlagyimir Putyin megengedhette volna magának, hogy azonnal egymillió ember soroz be, hogy azzal eldöntse a háború menetét, azt nyilván megtette volna.

Minden egyes ilyen kényszerbesorozás politikai kockázat, és az orosz vezetés nem szeret ezekhez az eszközökhöz nyúlni. Mindamellett pedig ezeket az embereket fel is kell szerelni, ki kell képezni, ez megterheli nemcsak a költségvetést, de a logisztikai rendszert is” – fejtette ki Bendarzsevszkij Anton.

Arról is beszélt, hogy a nyugati országok információi is arra utalnak, hogy a háború elindításának évfordulóján, február 24-én vagy annak környékén nagy offenzívát indíthat Oroszország. Erre utal az, hogy az elmúlt két hónapban az emberanyag pihentetése, felkészítése és a hadianyag felhalmozása folyt, egyébként nem csak orosz, hanem ukrán oldalon. Ezt mutatja, hogy bár Bahmut környékén igen heves harcok folynak folyamatosan, de a nehéztüzérség kevésbe volt aktív. Megy a tartalékolás mindkét oldalon. Ez utalhat arra, hogy az oroszok kifogyóban vannak a munícióból, de szerinte inkább arról van szó, hogy tartalékolnak és nagy támadásra készülnek.

Nyugati vezetők is arról beszéltek, hogy

a következő egy-két hónap kritikus lehet.

„Ukrajnában, a másik oldalon most már eljutottak arra a szintre, ahogy Oroszországban is, hogy kényszersorozás van, tehát most már a a sorozás, a mobilizáció harmadik hullámában tartanak, amelyben egészen 60 éves korig is be lehet sorozni embereket. Azok az emberek, akik a háború első félévében oda akartak menni a frontra, hogy megvédjék a hazájukat, azok már ezt megtették és beálltak az ukrán hadseregbe. Ettől függetlenül van emberanyag” – mondja az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója.

Azok a hírek sem voltak hitelesek, hogy fogytán lenne bármelyik fél lőszerellátása.

„A nyugati tankok valószínűleg március végén, április elején érkezhetnek meg, itt elsősorban a német Leopárd 2-es tankokról van szó. Ha ezek a tankok megérkeznek – közben pedig elindult az ukrán katonák kiképzése –, az nagyban megkönnyíti majd az ukrán ellentámadást” – véli Bendarzsevszkij Anton.

Oroszországnak elsősorban a modern precíziós fegyverek gyártásával lehetnek problémái, hiszen a szankciók miatt sok külföldön gyártott alkatrészhez nem jut hozzá. A hagyományos fegyverek terén egyelőre rendben lesz az utánpótlások. Arról is beszélt, hogy a tavalyi év vége felé mindkét oldalon fenyegetett, hogy kifogynak a lőszerek, de Oroszország, és Ukrajna nyugati szövetségesei is fel tudták, tudják pörgetni a gyártást. „Ukrajna számára az év végéig biztosan rendelkezésre áll a kellő mennyiségű nyugati lőszer.”

(Nyitóképünkön orosz rakétatámadásban kigyulladt fészert oltanak a kelet-ukrajnai Kramatorszkban 2023. február 2-án. A támadás következtében legalább két ember életét vesztette, hét pedig megsebesült.)

Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Seszták