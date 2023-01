Indiának gyártott orosz tankot zsákmányoltak az ukránok

India a T-90-es harckocsik második legnagyobb üzemeltetője Oroszország után. 2018-ban az indiai haderő 1640 db ilyen páncélossal rendelkezett, amelyek egy részét, licenc alapján, helyben gyártották.

Ezek mellé még további 464 T–90SZ változatot rendeltek Oroszországtól, 2,1 milliárd dollár értékben.

Az ukrajnai háború súlyos veszteségei miatt azonban az oroszok páncélosok egy részét visszatartották és a frontra irányították. Most ezekből, az eredetileg Indának gyártott példányokból, zsákmányoltak az ukránok. A herszoni régióban elfogott T-90Sz a videó alapján teljesen épnek és működő képesnek látszik.

#Ukraine: The first documented capture of the rare Russian T-90S tank by the Ukrainian army - filmed somewhere in #Kherson Oblast.



These tanks, originally intended for export, were instead transferred to the Russian army after the serious armour losses experienced. pic.twitter.com/AIfzVxH0Lh — ?? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) January 12, 2023