Már használják is az oroszok a hiperszonikus robotrepülőgépekkel felszerelt fregattot - videó

Az ünnepélyes eseményen videókonferencia formájában részt vett Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki köszönetet mondott az orosz hadiipari komplexum szakembereinek, amiért megkezdték a Cirkonok sorozatgyártását. A fegyvert az elnök a világon egyedülállónak nevezte. Hozzátette, hogy Oroszország tovább fogja fejleszteni a fegyveres erők harci potenciálját.

Szergej Sojgu védelmi miniszter közölte, hogy a hosszú út során a fregatt gyakorolni fogja a Cirkon "szárnyasrakéták" használatát. Rámutatott, hogy ez a fegyver megbízhatóan hatol át a lég- és rakétavédelmi rendszereken, a sebessége kilenc Mach feletti, a hattótávolsága pedig meghaladja az ezer kilométert. Mint mondta, a hajó a Cirkonokkal képes célzott és erőteljes csapást mérni a tengeri és a szárazföldi ellenfélre egyaránt.

Putin gave the order to send the frigate "Admiral Gorshkov" with "Zircons" to military service pic.twitter.com/LrP8Y8rbyw — Avia Pro - Breaking news (@avia_pro) January 4, 2023