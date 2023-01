Így járulnak a brazilok Pelé ravatalához - fotók, videó

Pelé nemcsak a foci jelentős alakja, de segített abban is, de a modern Brazíliát egységesítője is - mondta egy 56 éves brazil nő, Beatrice a stadion előtt a BBC-nek. Ő és férje Soracabából utaztak Santosba - hajnali hatkor keltek és több mint két órát álltak sorban, hogy bejuthassanak.

"Eltökélt szándékom volt, hogy elbúcsúzzak tőle" - fogalmazott Beatrice.

Pelé szerinte sokat segített abban, hogy a rasszizmus háttérbe szoruljon az országban, megnyitotta a futball és a tágabb lehetőségek világát is a színes bőrű brazilok előtt.

Wilson Genio 13 éves fiával ment el, hogy örökre búcsút vegyen Pelétől: egy családi ereklyét is magukkal vittek, a Santos Pelé által neki és családjának szignózott zászlaját.

"A Genio családnak, barátotoktól, Pelétől" - áll a zászlón. A Genio család egész éjjel úton volt: Sao Paolóból kísérte Pelé halottas menetét a stadionig, ahol egy csokor fehér rózsával búcsúznak tőle.

"Eltelhet még ezer, kétezer év is anélkül, hogy egy újabb Pelé szülessen. Ő az egyetlen, az igazi legenda"

- mondta Wilson Genio.

"Örökké fog élni. Rajtunk, mindannyiunkon múlik, hogy az új generációknak átadjuk az örökségét, s tovább folytassuk a történetét" - mondta az FC Santos vezetőedzője, Odair Hellmann. "A Santos trénereként én ezt minden nap meg fogom tenni, és megmutatom a fiatal játékosoknak, ki volt Pelé."

Brazília új államelnöke, Luiz Inácio Lula da Silva és felesége, csokrot küldött a ravatalhoz. "Őszinte hódolatunk a nagy brazilnak, Pelé királyunknak" - írták a megemlékezés virágaihoz. Lula vasárnap lépett hivatalba, és kedden Santosba utazik, hogy személyesen legyen jelen a búcsúztatón.

A BBC helyszínen tartózkodó tudósítója szerint a 30 fokos meleg sem tartott vissza senkit attól, hogy lerója kegyeletét Pelé emléke előtt: a tömeg folyamatosan hömpölygött befelé, néha taps hallatszott a koporsó mellől. Egész Brazíliából érkeztek gyászolók, de a tudósító holland és mexikói zászlót és kitűzőt is látott. Az emberek leginkább a brazil válogatott mezébe vagy a Santos színeibe öltözve érkeznek.

A felvételek szerint a stadionon kívül több kilométeres sor kígyózik, legalább két órát kellett várniuk azoknak, akik szeretznének elbúcsúzni a legendától. Az emberek a hőségben legyezgették magukat, néha "Pelé! Rei!" , azaz" Pelé! Király!" szavakat kiabálták, de leginkább fegyelmezetten várakoztak. Edson Arantes do Nascimento, közismert nevén Pelé háromszoros világbajnok brazil labdarúgó koporsója a santosi Vila Belmiro stadionban felállított ravatalon 2023. január 2-án. MTI/AP/Matias Delacroix

A 82 éves korában csütörtökön elhunyt labdarúgó koporsóját Sao Paulóból szállították az FC Santos stadionjába. Huszonnégy óráig marad ott, a játéktéren, hogy a szurkolók leróhassák tiszteletüket a legendás sportember emléke előtt.

Helyi idő szerint délelőtt 10 órától a koporsót átviszik a Necrópole Ecumenica temetőbe, a menet elhalad majd Pelé 100 éves édesanyjának háza előtt is. A "Fekete gyöngyszem" végső búcsúztatásán csak a közeli hozzátartozók vehetnek részt.

A legendás futballista az utóbbi években többször kórházi kezelésre szorult, tavaly vastagbélrákot diagnosztizáltak nála. A Sao Pauló-i Albert Einstein Kórház múlt csütörtökön közölte a halálhírét. Marcia Aoki, Edson Arantes do Nascimento, közismert nevén Pelé háromszoros világbajnok brazil labdarúgó özvegye (j2) egy rózsafüzért helyez a férje holttestére a santosi Vila Belmiro stadionban felállított ravatalnál 2023. január 2-án. Jair Bolsonaro, a hivatalából távozó brazil elnök háromnapos nemzeti gyászt rendelt el a tiszteletére. MTI/AP/Andre Penner Edinho, Edson Arantes do Nascimento, közismert nevén Pelé háromszoros világbajnok brazil labdarúgó fia (b2) megérinti édesapja homlokát a santosi Vila Belmiro stadionban felállított ravatalnál 2023. január 2-án. MTI/EPA/EFE/Sebastiao Moreira

A 82 éves korában csütörtökön elhunyt labdarúgó - a "Fekete gyöngyszem" - a Santosban mutatkozott be a felnőtteknél, majd vált világklasszis játékossá, a csapatot közel húsz évig, 1956 és 1974 között erősítette. Pályafutását a New York Cosmosban zárta le, amelyben 1975 és 1977 között három idényben is szerepelt. Klubjaival szerzett trófeái mellett legnagyobb sikereit a válogatottal érte el, amellyel 1958-ban, 1962-ben és 1970-ben is világbajnok lett. Ez rajta kívül más labdarúgónak még nem sikerült.

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Isaac Fontana